Koch Valéria-díjjal ismerték el Czigány Matthias hihetetlen munkáját

A Magyarországi Német Önkormányzatok hétvégi országos gáláján átadták a nemzetiség kiemelkedő elismeréseit, és Koch Valéria-­díjat kapott Czigány Matthias Újpetréről, vagy ahogy ő mondja svábosan: Rácpetréről. A végzős gimnazistát a hazai németségért végzett munkájáért tüntették ki.

– Mivel lehet egy ilyen rangos díjat kiérdemelni?

– Szerintem nagyon sok iskolatársam megérdemelte volna, nem is igazán értem, miért én kaptam.

– Gondolom, azért van némi kötődése a német nemzetiséghez.

– Igen, hiszen Münchenben születtem, és ötéves koromig ott is éltem.

– A Koch Valéria Iskolaközpontban tanul. Esetleg az ott végzett munkáját díjazták?

– Talán az lehet az ok, hogy egyedüli tenor vagyok a német énekkarunkban, és rendszeresen fellépünk nemzetiségi napokon.

– Akkor a zene a meghatározó.

– Nemcsak énekelek, vadászkürtön is játszom az iskola fúvószenekarában. Ja, és bedolgoztam az iskola filmkészítésébe is az Abgedreth! versenyre. Ötleteket adtam, segítettem a vágásban, miután az egyik videomegosztón fent van már 160 rövidfilmem, amit a sváb szokásokról meg az újpetrei német tánccsoportról készítettem.

– Miért, talán népi táncos is?

– Persze, és nagyon aktív a társulatunk, évente úgy félszáz fellépésünk van. Továbbá Újpetrén német nemzetiségi tábort szerveznek minden nyáron, ahová érkeznek óvodások és iskolások, mi pedig megmutatjuk nekik, hogy melyek a kifejezetten sváb dolgok.

– Hát ez már szép hosszú lista.

– Ja, és készítettünk egy sváb szakácskönyvet is. Idős asszonyok mondták el a recepteket, mi meg nyolcan, magyarul és németül jól beszélő fiatalok, próbáltuk a két nyelvre pontosan átültetni. Ha pedig kollektív munka, most jut eszembe, a Tiborc utcai iskolánkban volt egy emlékkiállítás a málenkij robotra Baranyából elvitt német nemzetiségűekről. Oda is készítettem egy prezentációt, hogy például Vokányból, Újpetréről, Palkonyáról hová vitték Oroszországba az embereket.

– Akkor ezzel kész a sor?

– Hát azt még írja le, hogy gyakran elindulok az országos német versmondó versenyen, amit tavaly megnyertem. A sváb fotóversenyre is küldök mindig képeket, olykor pedig sváb ételeket főzök otthon.

– Mi a jövőkép az érettségi után?

– Gépészmérnöknek készülök, de nem itthon, hanem Németországban. A végzős osztályom tíz százaléka egyébként Ausztriában vagy Németországban tervezi a felsőfokú folytatást.

Németországban tanulna tovább

Czigány Matthias 1999-ben született Münchenben. Ott élt ötesztendős koráig, majd magyar szüleivel Újpetrére költöztek – édesanyja baranyai német, édesapja zalai magyar. 12 éve jár a Koch Valéria Iskolaközpontba Pécsre. Kilencedikes koráig busszal járt be Újpetréről, az utolsó négy évet pedig pécsi kollégistaként járta ki. Focizik és futni jár. Herzogenaurachban – Nürnberg mellett – lakik édesanyja testvére, onnan tervezi a továbbtanulást. Majd hozzáteszi, azt még nem tudja, hogy mi lesz a gépészmérnöki egyetem után, mert az attól függ, kint hogyan teljesít.