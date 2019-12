Kodály emlékének adóztak

Sok éve hagyománya az iskolának, hogy decemberben, az intézmény névadójának születésnapján koszorúzással, közös énekléssel adóznak a diákok Kodály emlékének. A jeles napra ezúttal vendégeket is hívtak – a Pécsi Egyházmegye két köznevelési intézményének kórusa is elfogadta a Kodályosok meghívását. A pécsi Szent Mór Iskolaközpont és a mohácsi Park Utcai Általános Iskola nagykórusai is vállalták, hogy együtt énekelnek a komlói intézmény három kórusával Kodály által gyűjtött népdalokat.

Az esemény rangját az idei évben tovább emelte, hogy az iskola kapcsolódott a Magyar Kórusok Napja programsorozathoz, amelyet 2017-ben, Kodály Zoltán születésének 135. évfordulóján hirdették meg először. A felhívás célja az volt, hogy minél több helyen minél több énekkar adjon hangversenyt az évforduló alkalmából.