Kólaautomaták helyett jön a zsebkönyv-automata

Céljuk, hogy visszaszorítsák a tömegközlekedésben kialakult céltalan okostelefon-használatot, és a könyvek birtokosai egy színesebb, egymásra figyelőbb, egymásról tudó városi közösséget hozzanak létre.

A projekt nonprofit, ezért az automatákat eleinte saját pénzből telepítették, de ma már támogatásra van szükségük, ezért próbálják meg a következő három fővároson kívüli – Pécs, Szeged, Debrecen – automatájukhoz közösségi finanszírozáson keresztül összegyűjteni a pénzt. A projekt kezdete óta sok kérés érkezett a pécsiek részéről, így realizálódott, hogy itt is lenne értelme egy ilyen automatának. A PTE-n a közelmúltban a Pécsi Pszichológus Napokon rendeztek jótékonysági sütivásárt a POKET számára.

Mint azt a zsebkönyvekkel kapcsolatos közösségi oldalon jelezték, az automaták helyszínei már rendelkezésre állnak. A három automata költsége bruttó 6 millió forint, ebből 4 millió forintot tud vállalni a Sztalker Csoport, a fennmaradó részt szeretnék összegyűjteni az adományokból. Az adjukossze.hu honlapon lehet adakozni, az összeg 80 százaléka már összegyűlt, a cél eléréséhez még mintegy 370 ezer forintra lenne szükség. Mindenki, aki támogatja a projektet, annak feltüntetik a nevét a helyi automatán.

Krúdytól Háy-ig

Az automatákból, amelyek már több városban – Budapesten, Egerben, Cegléden, Vácon – elérhetőek klasszikus és kortárs irodalmat felvonultató könyvet is lehet választani. Például Molnár Ferenctől A Pál utcai fiúkat, Karinthy Frigyestől az Utazás a koponyám körül-t. A magyarok közül Háy János, Rejtő Jenő, Weöres Sándor művek is megtalálhatóak az automatákban. A külföldi írók közül pedig Antoine de Saint-Exupéry, F. Scott Fitzgerald könyveit is választhatjuk.