Kolbász, hurka, szalonna lóg itt füstölésre várva

Itt a hidegebb időszak, hamarosan beköszönt a tél, így eljött a disznóvágások időszaka is, amely a mai napig fontos esemény sok családnál.

A hagyományos, falusi disznóvágásokon az óvodás gyerekektől kezdve az idősebb generációk tagjaiig mindenki kiveszi a részét a munkából, ki-ki korának megfelelően. Vidáman serénykednek, hogy ebédre elkészüljön a kóstoló a májból, sült húsból, vacsorára pedig a disznótoros. Sokan, főleg faluhelyen még napjainkban is vágnak disznót, ám egyre gyakoribb, hogy csak egy fél sertést vagy több kiló húst vesznek, melyet ízlés szerint fűszereznek, majd betöltenek. Így a kolbászt akár még a társasházi lakásokban is el lehet készíteni. Egy dolog azonban azonos mindkét verziónál, a disznóságokat meg is kell füstöltetni.

A múlt héten egy reggel értünk a pécsi, Róka utcai portához, ahol már a telekhatárnál

megtelt az orrunk a füstölt kolbász illatával, aztán látva a sok finomságot a gyomrunk is elkezdett korogni.

Nagy Józsefné tulajdonos fogadott minket a füstölőben, ahol elmesélte, hogy családi vállalkozásukat 1996-ban indították el Újhegyen. Főként magánszemélyeknek vállalnak füstölést, melyet hagyományos módon, keményfa fűrészporral végeznek. Kolbászt, hurkát, stifoldert, szalonnát, sonkát és disznósajtot is füstölnek.

– Van aki 10 kilónyi kolbászt hoz, természetesen azt is elvállaljuk, de olyanra is volt már példa az évek alatt, hogy valaki csupán két pár kolbászt hozott. Az illető kóstolót kapott egy ismerősétől és elhozta füstöltetni

– mondta Nagy Józsefné.

Itt jó pár éve 160 forint/kilogramm a füstöltetés ára, melyet még a nyers áru súlyából számolnak ki. A kolbászok vastagságtól függően általában 3-4 füstöt szoktak kapni, a szalonnák 8-10-et. Esténként gyújtanak be a füstölőben, és ez hajnalra leég, ezt hívják egy füstnek, egy alkalomnak.

– Az utóbbi években kevesebb a disznótartó, többen megveszik a húst és otthon betöltik. Ezt onnan tudjuk, hogy nálunk is kevesebb a hurka és a disznósajt, amelyekhez felhasználják a fejet, a bőrös részeket is – osztotta meg velünk a hölgy.

S érdekességként azt is elmondta, gyakori, hogy az emberek, amikor mennek az elkészült áruért, törnek is belőle egy darabot, a füstös illatok között ugyanis könnyedén megjön az étvágy.