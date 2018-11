Kolbásztöltő és tepertősütő verseny is lesz a hétvégén

Jótékonysági örömfutást rendeznek ma délután háromtól a pécsi Szivárvány Gyermekháznál, amelyet a FutaPécs Sport Egyesület és a NINCSDE Egyesület közösen szervez.

A jótékonysági akció három évvel ezelőtt kezdődött el. Első alkalommal cipősdobozokba, tavaly a Kórháziskola Alapítványnak gyűjtöttek írószereket, most délután három órától öt óráig a pécsi Autisztikus Gyermekekért Baranyában Alapítványnak szeretnének segíteni kezdeményezésükkel.

Az alapítványnak nagy szüksége van A4-es fénymásoló papírokra és lami­nálófóliákra, hiszen sok esetben úgy kommunikálnak az autista gyerekekkel, hogy kinyomtatják a jeleket, feliratokat, és azokat lelaminálják. Mint a szervezők elmondták, a nyolcszáz méteres kis körön mindenki annyit fut, amennyit szeretne, a cél az önzetlen segítség. A résztvevők egy pohárka forró teát és emléklapot kapnak.

Programajánló

szombat

Mágocs – Mágocsi Disznótoros és Kolbásztöltő Fesztivál, 09:00–17:00

A fesztivált már harmadik alkalommal rendezik meg. A disznóvágás reggel kilenckor kezdődik a Rendezvényház udvarán. A kolbásztöltő verseny a Művelődési Háznál lesz délután két órakor.

Pécsvárad – Skóciai Szent Margit-emléktúra, 10:00–14:00

Halálának 925. évfordulóján emlékeznek meg a túrázók a vidékükről elszármazott magyar szentről, szülőhelyének, az egykori Réka-vár romjainak felkeresésével. Találkozóhelyszín: a pécsváradi Kossuth tér, 10:00 óra.

Pécs – VIII. JátsszMa Társasjáték Kiállítás és Vásár, 10:00–18:00

Immár nyolcadik alkalommal találkozhatnak Pécsett a társasjátékok rajongói. Idén is igyekeztek elhozni a rendezők a legizgalmasabb játékot a Pécsi Kulturális Központba.

Orfű – VI. Nagy Orfűi Szalonna és Kolbász Fesztivál, 12:30

Kolbász, hurka, töpörtyű, szalonna, pörkölt. Csapatok készítik az ételeket, a saját receptjeik alapján. Ami biztos, éhen nem marad senki.

Pécs – Márton-napi mulatság, 14:00–17:00

Népi játszóház, tűzzsonglőrök, csuhéliba- és lókészítés várja a gyerekeket a ANK Művelődési Házban.

Komló – I. Ligeti Tepertő és Forralt Bor Fesztivál, 14:00–20:00

A rendezvény fő attrakciója a töpörtyűsütő, illetve a forraltbor-készítő verseny lesz. Bemutatót tart a rendezvényen a Komlói Főnix Hagyományőrző és Íjász Baráti Köre. A fesztivált este bál zárja.

Pécs – Futás „A Gyermekekért!”, 15:00–17:00

Idén is megrendezik a speciális örömfutóversenyt. Minden évben más szervezetet támogatnak. Idén a pécsi Autisztikus Gyermekekért Baranyában Alapítványnak segítenek. Versenyközpont: Szivárvány Gyermekház.

Pécsvárad – 40 éves a pécsváradi Női Kamarakórus, 17:00–19:00

Az ünnepi hangversenyen a jubiláló kórus mellett fellép a Szigetvári Tinódi Vegyeskar és a Sing­kreis Hausmannstätten kórusa is a Művelődési Központban.

vasárnap

Pécs – VIII. JátsszMa Társasjáték Kiállítás és Vásár, 10:00–18:00

Ezen a kiállításon a „mindent a kéznek” elven játékvezetők segítségével próbálhatják ki a sok-sok játékot az érdeklődők. Kiegészítő programban sem lesz hiány. A versenyek mellett lasertag is várják a látogatókat.