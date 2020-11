Kombinált játék kerül a bicsérdi iskola udvarára

A település játszótereit az elmúlt években többször is bővítették, fejlesztették.

Nem hiába, a faluközpontban található nagy játszóteret szívesen látogatják a helyiek, de a környező településekről is gyakran érkeznek ide családok.

A következőkben is a gyerekek kedvében járnak majd, települések összefogásában készül ugyanis a Bicsérdi Általános Iskola udvarán egy nagy, két méter magas, öt és fél méter hosszú fa többfunkciós játék. Vér József polgármestertől megtudtuk, hogy a Bicsérd–Boda–Zók közös fenntartású iskola kapcsán a bicsérdi önkormányzat mellett a bodai és a zóki önkormányzatok is támogatják a projektet, valamint a szülői munkaközösség is részt vállalt a feladatokban. Négy helyről számíthattak forrásokra a kombinált fajáték megvalósításához.

A játék egyik része mászófal, a másik oldala ügyességi függeszkedő, a harmadik részén pedig háló van, melyen mászni és egyensúlyozni tudnak a gyerekek. A tervek szerint a játék november folyamán elkészül, így használatba is vehetik az iskola tanulói.