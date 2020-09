Kömény Nikolett szeret új technikákat kipróbálni a festészetben

Első önálló kiállítása nyílt meg a pécsi Kioszkban, amit még vasárnapig láthatunk. A képeket mi is megnéztük, és közben az alkotó elmesélte, hogyan talált rá a festészetre, és mivel szeretné megszólítani a nézőket.

– Hogyan jellemezné a kiállítást?

– Ez az első önálló kiállításom, korábban a Design Pécs keretein belül már láthatta a közönség a képeimet, amikor hírességeket festettem meg egyedi stílusban. Azóta persze születtek újabb művek, így most egy olyan kiállítási anyagot sikerült összehoznom, amelyben a képek igencsak különböznek egymástól, a színviláguk, dinamikájuk azonban találkozik, ezért mégis meg lehet mondani, hogy egy ember festette őket.

– Milyen stílusban fest?

– Ezt nehéz lenne meghatározni, mert sosem éreztem úgy, hogy egy stílusnál szeretnék maradni. Festeni nagy művészektől és profi tanároktól nem tanultam, de érdekelnek az új technikák, ezért sok szakkönyvet olvasok, és különböző fórumokon képzem magam. Eleinte realisztikus képeket festettem, ahol a tánc és a mozgás dominált, hiszen már gyerekkorom óta táncolok, most pedig az absztrakt irányba haladok. Emellett nagyon érdekel az akt, a női test szépségét is szeretem megeleveníteni a műveken.

– Honnan kapja az ihletet a festéshez?

– Ahogy élem az életem, folyamatosan új impulzusok érnek, ezeket szeretném a vászonra varázsolni. A képek megalkotásánál arra törekszem, hogy a színekkel és a formákkal tudjam átadni a nézőnek ezeket az érzéseket, és legfeljebb egy-két realisztikus elemet használjak, ami irányt mutat nekik.

– Sikerül is átadni az érzéseket?

– A visszajelzések azt mutatják, hogy igen. Több vásárlótól hallottam már, hogy kiakasztották a képeimet a falra, és amikor ránéztek, jó érzés töltötte el őket. Az üzeneteim tehát célba érnek, ennek nagyon örülök. A festés számomra egyfajta terápia, és most már nemcsak magamat gyógyítom vele, hanem másokat is.

– Nem gondolkodott azon, hogy taníttatja magát a festészetben?

– Nem, mert félek, hogy ez törést okozna a kreativitásomon. Amikor az életben valamit „muszájból” kellett csinálnom, ha valamit rám erőltettek, az nem esett jól, nem szeretném, ha a festésnél is ez történne. Hiszek azonban abban, hogy így is ki tudok teljesedni, és a fejlődés így is látszik a munkáimon.