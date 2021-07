Komló több részén is újulnak meg most utak

Több út felújítása zajlik ezekben a napokban is folyamatosan a városban.

Mint ismeretes, tavaly év végén a komlói önkormányzat 3,5 milliárd forint kormányzati támogatást kapott négy beruházásra, amelyek közül az egyik a Komló-Kisbattyán településrész megközelítését szolgáló út komplex, 325 millió forintból megvalósuló felújítása. A Mecsekjánosi út csatlakozásától a kisbattyáni körforgalomig teljes szélességében renoválják a leromlott burkolati állapotú utat, a projekt részeként a buszmegállók meglévő peronjait is elbontják, majd újraépítik, ezen kívül az autóbusz-forduló aszfaltburkolata is megújul.

Komló egy másik pontján, az Alkotmány utca utolsó alsó szakaszán is felvonultak a munkagépek – belügyminisztériumi forrásból az iskolakezdésre teljesen megújul az aszfaltszőnyeg egy fél kilométeres szakaszon. Az önkormányzat a fejlesztést tovább folytatná: a tervek között szerepel, hogy az elkövetkezendő években a Berek, az Attila, az Irinyi és az Alkotmány utca teljes egészét felújítanák. A mostani beruházás során a KRESZ-parktól a szilvási gyógyszertárig kerül az útra új burkolat, ezen kívül a sportpark melletti, kritikus állapotban lévő járdaszakasz rendbe tétele is része a munkáknak. Az érintett útszakaszon található négy busz­öblöt is megerősítik, a hozzájuk tartozó megállókat pedig átépítik. A közeljövőben a parkolóhelyek bővítésére és a járdák helyreállítására is sor kerülhet a fejlesztés keretében.

Mindezek mellett a Berek utcai csomópont aszfaltszőnyegének felújítása is időszerűvé vált – ezeket a munkálatokat is a napokban kezdte meg a kivitelező, az arra közlekedők félpályás útlezárásra számíthatnak.