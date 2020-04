Komoly bajban van az állatkert, felajánlásokat várnak

Miután több mint egy hónapja bezárt a Pécsi Állatkert, nullára csökkentek a bevételei, komoly veszélybe került az állatok napi ellátása is.

Kővári János, a KDNP-Összefogás Pécsért Egyesület frakcióvezetője ezért felhívással élt az önkormányzati képviselők felé, hogy ajánljanak fel fejenként százezer forintot, és a pécsieket is támogatásra buzdította.

– Az állatkertnek akkor is jelentős költségei vannak, ha zárva van, hiszen éppúgy etetni kell az állatokat

– mondta Kővári János a szerdai sajtótájékoztatón.

– Rajtam kívül a képviselők közül tucatnyian jelezték, hogy segítik a zoo-t, de mivel a pécsiek a mostani állatkert elődjét közös összefogásból építették fel, most is erre van szükség.

Siptár Dávid igazgató hozzátette: napi 600 ezer forintba kerül az intézmény fenntartása, mivel azonban bevételeik 82 százalékát maguknak kell előteremteniük, most nehéz helyzetbe kerültek. Mint mondta, takarmányfelajánlásokat is kaptak már, a bezárás óta pedig 113-an fogadtak örökbe állatokat jelképesen, de szükség lenne további segítségre.

Idén év végén tervezték elindítani az online jegyvásárlást, de ezt most előrébb hozzák, párhuzamosan ezzel dolgoznak az állatkert virtuális bemutatásán is. Olyan konstrukciót dolgoztak ki, hogy a 12 hónapra most megváltott bérletek 15 hónapig lesznek érvényesek, s ezt az időszakot az újranyitástól számítják.

Az állatkert számlaszáma: 11731001-20665319 (OTP Bank).