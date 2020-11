Komoly belharcok övezik a baloldali összefogást Pécsett

A választáson a független jelzőhöz ragaszkodó Péterffy Attila pécsi polgármester a szolgálati kapunál várta Gyurcsány Ferenc DK-elnököt a minapi városházi látogatásán, aki azonban a főkapun lépett be.

Már ez a gesztusa is üzenetértékű lehetett, a látogatása pedig azt is jelezte: a DK és Gyurcsány Ferenc személyesen is kiemelt figyelemmel kíséri a pécsi városvezetés ténykedését.

Megírtuk, hogy Bognár Szilvia DK-s alpolgármester és a városvezetés közötti konfliktus elsimítása lehetett a látogatás célja, de akár a DK-n belüli nézeteltéréseket is szóba jöhettek, amelynek gyökere lehet, hogy nem Kunszt Márta DK helyi elnöke lett az alpolgármester. Nem kizárt, hogy Kunszt Márta a Zsolnay Negyed igazgatói posztja kapcsán a politikai „kompromisszumokat” szem előtt tartva maga is ellentétbe kerülhetett Bognár Szilviával, aki nem tartotta szakmailag megfelelőnek vezető kinevezését.

A párton belüli belső vihar mellett a koalíciót is ellentétek feszítik, amelynek szintén Bognár Szilvia vált az egyik pólusává, azt követően, hogy következetesen kiállt a szakmai véleménye mellett, de jelenleg az MSZP-s erőtér markánsabbnak tűnik az önkormányzat holdudvarában.

Komlón sem egyszerű a helyzet

A baloldali összefogás helyzetét az is bonyolítja, hogy az LMP-vel máris megindulhatott a kötélhúzás a parlamenti képviselőjelölti posztok osztogatásában. Keresztes László Lóránt ugyanis bejelentette, hogy őt indítják a Komlót és Pécset is érintő 2-es választókerületben – ahol jelenleg Hoppál Péter (Fidesz) parlamenti képviselő –, mondván, ő a legalkalmasabb jelölt, de ezt megelőzően az LMP-s is bejelentkezett az ellenzéki, baloldali összefogásba.

A körzetben legutóbb csak az MSZP és a DK indult koordináltan, akkor Szakács László, volt korábbi MSZP-s komlói alpolgármester, MSZP-s elnökhelyettes jelölését húzta keresztül a DK, 2022-ben vélhetően a szintén komlói illetőségű, ám a DK-t erősítő Zag Gábor lenne itt a jelölt.