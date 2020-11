Komoly elismerést kapott Nagy Imre pécsi professzor

Nagy Imre professor emeritust, az MTA doktorát az egyik legrangosabb MTA-életműelismeréssel, Eötvös József-koszorúval tüntette ki az Akadémia elnöke. A kitüntetést november 3-án, a magyar tudomány ünnepén vehette át Budapesten, az Akadémia Dísztermében.

A laudációban főként Nagy Imrének a magyar drámatörténet területén elért eredményeit emelték ki, amelyek a XVIII–XIX. századi magyar dráma és színház új megközelítését tették lehetővé.

Iskola és színház című könyvében (2007) Csokonai vígjátékairól adott új értelmezést, az Ágistól Bánkig (2001) Bessenyei György és Kisfaludy Károly drámáit elemezte a korábbiaktól eltérő szempontok szerint, a Nemzet és egyéniség (1993) pedig a Bánk bán műfajtörténeti hátterét tárta fel.

Az elmúlt években új alapokra helyezte a Katona József-fi­lológiát. Ehhez tudni kell, hogy Katona művei különböző, egymástól eltérő szövegű másolatokban hagyományozódtak, vagyis ezek a modern filológia szerint keletkezőben lévő szövegek, amelyek új értelmezési horizontba helyezhetők. Eddig két kötet jelent meg, a Jeruzsálem pusztulása és a Három színjáték. Ezek nemcsak a megtisztított szövegeket adják, de a rájuk vonatkozó tudásanyagot is közlik. A harmadik kötet már a kiadónál van, és készül a negyedik, ez Katona huszita tárgyú drámáját fogja tartalmazni. Ezek a kritikai kiadások a Bánk bán felé is új utakat nyitnak. Ezeket az utakat járják be Nagy Imre Bánk bán-tanulmányai. Módosítja a magyarok és az idegenek konfliktusára vonatkozó elképzelést, s főként a nőalakokra koncentrálva közelíti meg a drámát.