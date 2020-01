Komoly harcot hozott a különleges verseny

Szombaton kiderült, ki a legjobb amatőr kerékpárszerelő a megyében. A versenyre tizennyolcan jelentkeztek, és a legjobb időeredményt a hosszúhetényi Zengő Sportegyesület tagja, Szilárd Ferenc érte el.

Az országban először rendeztek amatőr kerékpárszerelő versenyt a hétvégén Pécs belvárosában, a Nagy Lajos király úti kerékpárboltban.

A viadalra az üzlet egy részét kiürítették, hogy a döntőbe kerülő versenyzőknek legyen hol szerelniük. Nem volt egyszerű eljutni a döntőig, hiszen először egy tesztet kellett kitölteni beugróként a versenyzőknek. A kérdőív olyan kérdéseket tartalmazott, amelyek kapcsolatban voltak a kerékpárszereléssel. A második körben már nehezebb feladat várt a továbbjutókra. Kerékpárgumit és fékbetétet kellett cserélniük a hátsó keréken, utána ülés- és pedálcsere következett. A tíz legjobb időeredményt elért szerelő jutott a január negyedikei döntőbe.

A terv az volt, hogy egy biciklit kellett volna az alapoktól összerakni, de a verseny szervezői úgy döntöttek, könnyítenek a feladaton. A versenyzőknek kormányszárat, sárvédőt, kulacstartót és egy világításkészletet kellett felszerelniük a kerékpárra.

– Régóta hobbim a kerékpározás és maga a szerelés. Általános iskolában már szerelgettem, és később is maradtam a műszaki vonalon, hiszen autószerelő lettem. De a bringázás továbbra is életem része maradt – mondta a hosszúhetényi Szilárd Ferenc, aki a legjobb időeredményt érte el. Kicsivel több, mint tíz perc alatt végzett a munkával, amit egy profi is megirigyelt volna.

A döntőbe jutott versenyzők emlékplakettet, az első három helyezett utalványt kapott, míg a versenyre jelentkezők között egy közel 150 ezer forint értékű kerékpárt sorsoltak ki. A biciklit Máté Krisztofer erdősmecskei fiatalember nyerte el.