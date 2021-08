Koncertekkel is várják a családokat a kastélyparkban

Ezt ne hagyja ki! Titkolózás jellemzi a baloldali előválasztást

Augusztus 28-án, szombaton délután 2-től Komlószüret Kastélyosdombón címmel rendez jótékonysági zenei és családi programot az Ökumenikus Segélyszervezet a Somogy megyei intézményének is helyet adót Erdődy-kastélyparkban. Az elismert blues zenész Little G Weevil és világ számos pontjáról érkező zenésztársa világszínvonalú zenei programot ígér.

Emellett termelői piac is várja az érdeklődőket, ahol lehetőséget kapnak a bemutatkozásra a térség termelői. A családok számára sport és gyermekprogramokkal készülnek: lesz bábelőadás, labdajátékok, darts foci és kalandpark is. A koncertek mellett a felnőttek vidámságáról népszerű stand-up előadók, Tóth Edu és Bellus István gondoskodnak majd.

Lehel László, a segélyszervezet elnök-igazgatója elmondta, a belépőjegyek ára a szervezet tevékenységét támogatja, melynek középpontjában a gyermekek és a családok állnak. Foglalkoznak fejlesztő pedagógiával, táborok szervezésével, illetve átmeneti otthonokat is fenntartanak.

Tevékenységük jelenleg még nem, ám nem kizárt, hogy a jövőben Baranya megyére is kiterjed. Kastélyosdombó egyre fontosabb központja a hazai komlótermesztésnek, a rendezvényt az Agrárminisztérium és a Heineken Hungária is támogatja. Idén először, ám hagyományteremtő céllal nyitják meg a kastélypark kapuit a program iránt érdeklődők számára, amennyiben sikeresnek bizonyul a családi rendezvény, az elkövetkező években is számíthatunk a Komlószüretre.

Az eseményen való részvétel regisztrációhoz kötött, amit a www.magyarkomlo.hu weboldalon lehet megtenni. A belépő felnőtteknek 1000 forint, ami – más helyszíni jótékonysági lehetőségek– mellett – az Ökumenikus Segélyszervezet Iskolakezdés együtt! segélyakcióját támogatja.