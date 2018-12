Koncz Liliána lett idén Baranya Szépe

Impozáns környezetben, a Makovecz Imre által tervezett Vigadóban rendezték meg szombaton a Baranya Gálát Szigetváron, ahol kiderült, ki lett a megye legszebb lánya.

A különleges helyszínnél csak a szépségkirálynő-jelöltek voltak szebbek de­cember elsején a Megyék Szépe baranyai döntőjén. Az előválogatók során kiválasztott tizenkét lány versenyzett szombaton egymással. Sok mindenben különböztek egymástól, céljuk mégis ugyanaz volt: megszerezni a koronát. Négy körben vonultak fel a színpadon a döntősök, hogy kiderüljön, melyikük lesz a megye legszebbje.

Elsőként utcai ruhában láthatta őket a közönség, amit egy rövid bemutatkozással kötöttek össze. Ezután jött az este legforróbb pillanata, a bikinis felvonulás, amit a koktél ruhás, végül pedig az estélyi ruhás kör követett.

A zsűri döntése alapján a Baranya Szépe címet Koncz Liliána érdemelte ki, első udvarhölgy Kocsis Klaudia, második udvarhölgy pedig Szalay Violetta lett. A hölgyek a megtisztelő kitüntetés mellett számos értékes ajándékkal gazdagodtak.

Kétségtelen, hogy az est középpontjában a lányok álltak, de a Baranya Gála nemcsak szépségverseny, hanem egy gazdasági és kulturális esemény is. Itt kapnak lehetőséget a bemutatkozásra azok a helyi vállalkozások, amelyekre kiemelkedő teljesítményük miatt érdemes jobban is odafigyelni. Erre utal a rendezvény mottója is: Élmények és értékek Baranyából!

Az este folyamán ezért minden Baranyáról szólt. A lányok pécsi tervezők ruháit viselték, a közönség a megyeszékhely séfjeinek ételkülönlegességeiből, és a villányi borvidék zamatos boraiból kóstolhatott. A verseny szünetében pedig olyan termékekkel lehetett megismerkedni, amelynek nemcsak a megyében, hanem akár világszinten is egyedülállók. A gála így megmutatta, hogy csinos hölgyei mellett példaértékű vállalkozásaira is büszke lehet Baranya megye.

