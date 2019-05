Konferenciáztak a nemzetközi szolgáltató szektor vezetői Pécsett

Szóba került az egykori Ifjúsági Ház fejlesztésének terve, amely szerint Pécs 2020 nyarától egy újabb, modern belvárosi irodát tud az érdeklődő vállalatok számára bérbe adni.

Folyamatos munka zajlik Pécsett annak érdekében, hogy újabb befektetők válasszák városunkat. A közelmúltban Budapesten, az Ipar Napjai kiállításon jelent meg Pécs kollektíva standdal, az egyetem, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara továbbá több pécsi céggel együttműködve. Május 30-án egy újabb összefogás eredményeként a Tudásközpontban rendezett konferenciát a város az SSC szektor képviselői számára.

A szakmai fórum megszervezésében a HOA, a Pécsi Tudományegyetem, illetve az Investmentor Agency voltak a város segítségére. A csütörtök délutáni program célja az volt, hogy a város felhívja magára a figyelmet az SSC, azaz Shared Service Center (Üzleti Szolgáltató Központ) tevékenységgel foglalkozó cégek körében. Decsi István köszöntő beszédében elmondta, hogy Pécs elsődlegesen fontos célja a gazdaság élénkítése. A város jó munkaerő adottságainak köszönhetően már több nemzetközi szolgáltató központ is Pécset választotta, így a város számára ez továbbra is egy stratégiailag fontos a szektor. Merza Péter, a Pécsi Városfejlesztési Zrt. vezérigazgatója prezentációjában kiemelte, hogy a jól képzett, idegen nyelveket beszélő munkaerő mellet az infrastrukturális fejlesztésekkel is támogatni szeretné a város az újabb SSC vállalatok betelepülését.

Előadásába részletesen kitért az egykori Ifjúsági Ház fejlesztésének terveire, amely eredményeként Pécs 2020 nyarától egy újabb, modern belvárosi irodát tud az érdeklődő vállalatok számára bérbe adni. Lente Dávid, a HIPA-tól örömmel fogadta a pécsi iroda-fejlesztési terveket, mivel tapasztalatai szerint az SSC befektetők egy részének fontos, hogy már meglévő irodába tudjanak viszonylag rövid határidővel beköltözni.

A fórumot egy, a Pécsi Tudományegyetem karainak vezetőivel folytatott kerekasztal beszélgetés tette interaktívvá, ahol az egyetem szakemberei számos példával mutatták be az intézmény elkötelezettségét az érdeklődő cégekkel való együttműködés iránt. A diskurzus során felszólalók között több SSC szektorban tevékenykedő cégvezető is szót kapott, így a PTE vezetői képet kaphattak arról, hogy a nemzetközi szolgáltató szektor a toborzás során milyen kiválasztási kritériumokat alkalmaz.