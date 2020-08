Könnyedén megtörténhet a baleset strandoláskor

Múlt héten beköszöntött az igazi kánikula, vízparton, strandon töltik sokan a szabadságukat. Sajnos ilyenkor könnyedén megtörténhetnek olyan balesetek, melyek egy kis odafigyeléssel elkerülhetőek lennének.

Számos kisebb-nagyobb baleset történik nyáron a vízpartokon. Az idei évben is volt már például vízibicikli-baleset a Balatonnál, de töréssel, fuldoklással járó esetek gyakran történnek Baranyában is. A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya egy közleményben a fürdőzés veszélyeire hívja fel a figyelmet. Mint írják, ha a természetes vizekben tervezik a strandolást, a zavartalan pihenés érdekében csak az engedélyezett és kijelölt fürdőhelyeken fürödjenek, tartsák be a tiltó jelzőtáblák utasításait. Különösen veszélyes hajók útvonalában, kikötőkben, vízi sport­eszközök pályáján, és a bójákkal megjelölt területeken túl fürödni. A folyóvizekben történő fürdés az erős sodrás és örvényképződés miatt is veszélyes, de a bányatavak sem alkalmasak a fürdőzésre.

– Mindig vegyék figyelembe saját, és gyermekük úszástudását! A gyengén úszók inkább csak a sekély vízben mártózzanak meg. Felhevült testtel vízbe ugrani, szeszes italtól befolyásolt, vagy bódult állapotban fürdőzni életveszélyes – fogalmaztak. – Figyeljék a viharjelző szolgálat jelzéseit, másodfokú viharjelzés esetén a lehető legrövidebb időn belül menjenek ki a vízből! Ismeretlen helyen vízbe ugrani nagyon veszélyes, mert nem tudhatjuk, hogy mi található a vízfelszín alatt, így akár maradandó sérülést is szenvedhetünk.

Azt is leírták a gyermekek védelmében, hogy még a vízparton se hagyják őket a szülők felügyelet nélkül. Az úszni nem tudó gyermekek mindig használjanak mentőmellényt vagy mentőgallért ha fürödni mennek, s a tizennégy éven aluliak lehetőleg felnőtt felügyelete mellett használják a vízibiciklit.

Végezetül a rendőrök arra is felhívták a figyelmet, hogy a nyári fürdőzéskor a tolvajok kihasználhatják a strandolók óvatlanságát. Ezért a fürdőzők a gépjárműveket őrzött parkolóban vagy parkolásra kijelölt helyen állítsák le. Zárják le az autót, ne hagyjanak értéket sem az utastérben, sem a csomagtartóban. A fürdő területén értékeiket helyezzék biztonságba, lehetőség szerint vegyék igénybe az értékmegőrzőt.

Házhoz is mennek az információkkal

A baranyai rendőrök, bűnmegelőzési előadók gyakran látogatják meg nyáron a nagyobb forgalmú helyszíneket Házhoz megyünk elnevezésű programjukkal, a résztvevőknek hasznos, az áldozattá válás megelőzésében segítséget nyújtó információkkal szolgálnak. A szakemberek nyári táborokba is ellátogatnak, ahol a nyár és a hétköznapok veszélyeiről beszélnek. Tegnap például a szalántai önkormányzat napközis gyermektáborának résztvevőit látogatták meg.