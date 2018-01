A konyhában töltött időt is meg lehetett spórolni

A jó nevű éttermeknek, vendéglátóhelyeknek megérte karácsonykor is nyitva tartaniuk, ugyanis az az öt-hat pécsi étterem, amelyik nem zárt be hétfőn és kedden sem, meg tudta asztalait tölteni vendégekkel.

Egyre többen szeretnék megspórolni azt az időt, amelyet a többfogásos ünnepi menü elkészítésével a konyhában töltenének, ezért egyre jellemzőbb, hogy az ünnepek alatt – étteremből rendelik a menüt. A vendéglátóhelyek is felkészülnek ilyenkor a vendégek igényeire, többféle menüsort kínálnak, illetve az egyéni kéréseket is teljesítik.

– Öt-hat éve jellemző, hogy kisebb nagyobb családok az ünnepi ebédet étteremben fogyasztják el. Van az a vendégkör, aki megteheti, hogy ilyenkor nem otthon készül a karácsonyra, hanem asztalt foglal a nyitva tartó éttermek egyikében – mondta Miseta Zoltán, aki több pécsi vendéglátóhely üzemeltetési vezetője. – Pécsett is van négy-öt olyan színvonalú étterem, amely megteheti, hogy ilyenkor is nyitva tart, hiszen az asztalfoglalásokból már látszik, mennyien szeretnének ott étkezni.

Mint fogalmazott, a pécsi–baranyai vendégkör is kettévált az elmúlt években, az egyik réteg szinte csak a napi menüre ül be az éttermekbe, míg mások az á la carte étkezést részesítik előnyben, közülük pedig egyre többen engedhetik meg maguknak az ünnepnapi éttermi látogatást is.

– Annak köszönhetően, hogy a megyeszékhelyünkön is csupán négy-öt étterem tartott nyitva ilyenkor, ezek a helyek megteltek vendégekkel, így az éttermi személyzet számára is nehezebb munkanapnak ígérkezett a karácsony. Egyszerűbben fogalmazva ilyenkor is sok a munka, de ugye azt szokták mondani, hogy a vendéglátósok akkor dolgoznak, amikor mások pihennek – mondta Miseta Zoltán.

Az éttermek ünnepi kínálatainak keretében olyan jellegzetes ünnepi ínyencségekből válogathattak a vendégek, mint a hideg sütőtök-variációk, a sütőtökkrémleves, a narancsos kacsacomb burgonyapürével vagy a gesztenyével töltött pulykamell illatos mártással. Természetesen nem maradhatott ki a sorból a valódi karácsonyi mákos és diós bejgli és a különböző krémes desszertek sem. A tradicionális ételek kedvelői a halászlé, illetve a töltött káposzta különböző variációit is megtalálhatták az ünnepi menüsorban.

Halászlevet főként elvitelre kértek

Egyre több étteremből lehetett előrerendelés, majd 24-én némi sorban állás után halászlevet és ünnepi menüt hazavinni. Pécsett egy átlagos étterem is legalább 200 adag halászlevet el tudott adni az ünnepek előtt. Ez még akkor is megérte, ha 25-én és 26-án zárva tartott a vendéglátóhely. Több helyen kiszállítva is lehetett így ünnepi menüt vásárolni. Ezzel nemcsak a főzéssel töltött időt spórolták meg a családok, hanem az együtt töltött időt is megnövelték a karácsony alatt. – Egyre jellemzőbb, hogy kész ünnepi menüsort visznek étteremből. Azok, akik úgy gondolják, hogy nem szeretnének ezzel bajlódni és megtehetik, akár egy egész kacsát, pulykát vagy halat is tudnak ilyenkor vinni az étteremből – mondta Miseta Zoltán.