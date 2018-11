Az V. Meszesi Dalfesztivált rendezik meg szombaton olyan kórusokkal, melyek speciálisak valamiben. Köztük lesz a Bányászszív Dalcsapat is. Vezetőjüktől, Bocz Józseftől megtudtuk, ők abban különlegesek, hogy négy éve alakultak, de már három lemezük jelent meg zömében saját szerzeményű bányászdalokból.

– Miért éppen most alakítottak bányászkórust?

– Pontosítsunk, ez dalcsapat, miként a bányászok is csapatban dolgoztak a föld alatt. Az ötlet tőlem származik, miután évtizedeken át gitároztam, énekeltem rendezvényeken, lakodalmakban, ahol sokszor kértek bányászdalokat. A bányához is sok emlék köt, a nagyapám bányász mártír volt, Faitig Imre, a neve ott látható a csertetői emléktáblán, és én is lent töltöttem a mélyben mozdonyvezetőként másfél évtizedet.

– És a csapattársak?

– Farkas Sándor egykor csapatvezető vájárként, Baumann Rudolf bányalakatosként és csillésként dolgozott. Időnként egy házaspár is csatlakozik hozzánk Czimerman László és felesége, Timi.

– Van ma ilyen zenére kereslet?

– Rengeteg a felkérésünk, szinte minden mecseki bányászrendezvényen ott vagyunk. Szent Borbála napjáig Meszesen és Bodán lépünk fel, aztán Pécs-Somogy, Vasas és Szászvár következik. Szászváron iskolások tanulták meg négy bányászdalunkat, együtt énekelünk. Sikereinket jelzi, hogy a Facebookra feltöltött dalainkat 3 millióan nézték meg, a bányászhimnuszunkat pedig több mint egymillióan. Idén Tatabányán, a Bányászkórus találkozón is nagy sikert arattunk.

– Mitől ilyen kedvelt a bányászhimnusz előadásuk?

– Régebben több versszakból állt, amit mára elfelejtettek, ezt dolgoztuk fel újra.

– Több lemezük is van?

– Már kiadtunk három magán CD-t 32 bányászdallal és 2 szép verssel, egyik verset Nagy Bandó András írta nekünk, amit egy hét alatt 140 ezren néztek meg.

– Miről szól egy mai bányászdal?

– A legendás bányászéletről, a föld alatti munkáról, katasztrófákról, érzelmi vonatkozásokról. Idézek példaként pár sort az egyik dalunkból: „Bányászszív tart össze minket / Szent Borbála néz le ránk / Mondj imát halottainkért / Égjen értük gyertyaláng” (Móró Imre). Emléket állítottunk az 1986-os vasasi 11 életet követelő omlás áldozatainak is. Itt jegyzem meg, kevésen múlt, hogy mozdonyosként én is ott maradjak. Az az összetartás, ahogy a mentés zajlott, nagyon megváltoztatott, azóta más szemmel nézem a világot.

– A bánya után máshol állt helyt.

– Az eredeti szakmámat, a nyomdai kéziszedőt képeztem tovább, s napjainkban is könyvkiadónál ténykedem.

– Van még nagy terve?

– A szerzeményeinket felhasználva szeretnék egy bányászmusicalt készíteni.

– Akad még emellett valami extra kikapcsolódás?

– Megszállott gombász vagyok, Rücker-akna és Vasas környékén minden bokrot ismerek.

Pécs-somogyi fiú

Bocz József 1959-ben született Pécsen. Egy kis komlói kitérőt leszámítva Pécs-Somogyban élt egész életében, s itt járta ki az általánost is. Dolgozott kéziszedőként a Szikra Nyomdában, majd a Szénelőkészítő következett, aztán Petőfi-akna, ahol mozdonyvezető volt 14 évig. A bánya után tördelő lett a Dunántúli Naplónál, aztán a Pécsi Extránál, napjainkban kiadványszerkesztéssel foglalkozik az Alexandra Könyvkiadónál. Felesége, Erika házi gondozóként ment előnyugdíjba. Két gyerekük van, Krisztián (40) gyógymasszőr, Mariann (35) nyomdász, és két unokájuk is van.

