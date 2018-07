Korábban jöhet a szüret, kéthetes előnyben a szőlő

Esős júniuson vagyunk túl, a párás, esős, meleg idő fokozott figyelmet igényel a gazdáktól. Oda kell figyelni, hogy szellős legyen a lombfelület és a növényvédő szereket kellő időben kijuttatni, abszolút kézben tartható. A Villányi Borvidéken minden rendben, a minőség továbbra is jó és a mennyiséggel is elégedettek lehetnek a gazdák.

Nagyjából kéthetes előnyben van a szőlő az átlagérési időszakhoz képest, tehát ha marad ez a tendencia, vagyis a csapadékosabb nyár, akkor valószínűleg a szüret is korábban fog megkezdődni. A gazdáknak így hamarabb fel kell készülni a szüreti munkára, de egyébként a szőlő minőségére és mennyiségére ez nincs befolyással.

Előfordulhat, hogy egyes fajták érési ideje összecsúszik, de ez még nagyban függ az elkövetkezendő időszak időjárásától és a fajtáktól is. Gyakorlatilag a minőség és a mennyiség is igen jónak mondható, egy-két helyen az arra érzékeny fajtáknál – vagy ott, ahol a zöldmunkákat nem a kellő időben és minőségben végezték el – felüthette a fejét a lisztharmat vagy a peronoszpóra, de járványról, vagy károkról szerencsére nem beszélhetünk a Villányi Borvidéken – mondta lapunknak Nagy Gergely, a Villányi Borvidék Hegyközségi tanácsának titkára. Hozzátette, a párás, esős, meleg idő mindenképpen fokozott figyelmet igényel a gazdáktól. Jó, ha szellős marad a lombfelület és a növényvédő szereket kellő időben kell kijuttatni, így abszolút kézben tartható a tőkék védelme az időjárástól.

– A minőség továbbra is jó és a mennyiséggel is elégedettek lehetünk – fogalmazott.

Mint mondta, jelenleg a gazdák a zöld- és a növényvédelmi munkákat végzik, amely még néhány hétig eltart. Július második fele után pedig lassul a szőlő intenzív növekedése és amikor már elkezdenek zsendülni a bogyók, már kevésbé lesz a növény fogékony a különböző gombás betegségekre. Utána már jóval könnyebb a védekezés is.

Egy párás júliusi–augusztusi idő a rothadás szempontjából nem kívánatos, de ebben az esetben is megvannak a különböző, jól bevált technikák arra, hogy a gazdák megelőzzék a problémát.

A cabernet-nek és a kékoportónak sem árt a mostani bővebb csapadék

Amennyiben marad a csapadékosabb időjárás, úgy a korai érésű fajták még korábban érnek, de a kései érésű cabernet, vagy bordói fajta esetében – amelyeknél a teljes érettséget a szőlő október közepére éri el – sincs gond, hiszen ezeknek hosszabb időintervallum áll rendelkezésre a megérésre. A legnagyobb mennyiségben a Villányi Borvidéken termesztik a korai érésű kék-

oportót. A bőven termő szőlőfajta általában szeptember közepére már teljesen beérik. Fagy- és rothadásérzékeny, de a szárazságot elviseli. A Villányban 377 hektáron termesztett kékszőlőfajta termésátlaga évek óta hektáronként 60–92 mázsa között változik.