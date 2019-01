Korabeli fotók kerültek elő a régi Pécsről egy padlásról

Különleges értékmentés kezdődik a városban az önkormányzat támogatásával, ugyanis 5–7 ezer üvegre rögzített negatív fotót (ún. dagerrotípiát) találtak a belváros egyik padlásán.

A negatívokat az 1920–1950 közti időszakban egy ismeretlen pécsi profi fotográfus készítette, akinek a kilétét az internet, a Facebook segítségével tervezik kinyomozni a szervezők. Önálló honlapon mutatják majd be a restaurált képeket (www.pecsanno.hu), a feltárási munkát, a részben törött üveglapok összerakását Porszász Áron fotós végzi.

Az első ötszáz helyreállított, digitalizált képpel februárban indul az oldal, majd a hozzákapcsolt Facebook-oldalon is jelezni lehet, ha valaki felismeri a képeken szereplőket. Kiállítás is nyílik a legjobb képekből a Nick Art Galériában és várhatóan egy év múlva fotóalbumot is megjelenik.

Páva Zsolt, Pécs polgármestere a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy híres múlt századi helyekről, legendás személyekről kaphatunk így kordokumentumokat, ezért a város teljes egészében támogatja az értékmentést.