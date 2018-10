Korcsolyapályával készülnek adventre Harkányban

Az elmúlt években Harkányban nem fürdővároshoz méltó volt a karácsonyi hangulat az adventi időszakban. Ez most biztosan megváltozik, hiszen december 4-től egy hónapig korcsolyapálya várja majd a helyieket és az ideérkezőket.

A Harkányi Turisztikai Egyesület az idén szeretne javítani az adventi-karácsonyi időszak hangulatán a fürdővárosban, ezért ebben az évben kültéri installációk és még több dísz emeli majd a város ünnepi fényét.

– Még az idén, várhatóan adventre két új szelfipont kerül a helyére a városban, az egyiket a katolikus templomhoz, a másikat pedig a fürdőben helyezzük el. Ez utóbbi egy szív alakú pad lesz, ahol a vendégek tudnak majd fényképezkedni, illetve szelfizni

– mondta Végi János, a turisztikai egyesület elnöke. Emellett egy nagyobb és felemelőbb hangulatot eredményező korcsolyapálya is várja majd a vendégeket adventkor. December 4-től egy több mint 210 négyzetméteres négy évszakos korcsolyapályát helyeznek el a Kossuth Lajos és a Bartók Béla utca sarkánál lévő területen. A fürdő közvetlen szomszédságában a szállodáknál kialakított pálya hangulatos karácsonyi dallamokkal várja majd a vendégeket. A helyszínen korcsolyát is lehet kölcsönözni majd, illetve lesz lehetőség élezésre is.

A Harkányi Tourinform Iroda munkatársaitól azt is megtudtuk, hogy a december 4-től január négyig üzemelő korcsolyapályát a tervek szerint a helyiek és a gyógyfürdő karszalagos vendégei ingyenesen vehetik majd igénybe. A pálya köré elhelyezendő fabódékat pedig ingyen adnák ki a kitelepülő vállalkozóknak.

– Ebben az időszakban minden nap kora délutántól estig állna nyitva a pálya a vendégek előtt, a vasárnapokra pedig ünnepi műsorral is kedveskedünk majd a kilátogatóknak – mondta Végi János.

Az elmúlt időszakban a helyiek és a vendégek is hiányolták az igazi karácsonyi hangulatot. Erre reagálva készül a Harkányi Turisztikai Egyesület az idén erre nagy dobásra és ha elnyeri a látogatók tetszését, akkor a következő években is gondolkodnak majd hasonlóban.

A korcsolyapálya alapja az úgynevezett műanyag- vagy szintetikus jég lesz, amelyet a hokisok is használnak az edzéseken és a mérkőzéseken. A korcsolyapályát és az adventi díszítést a Harkányi Turisztikai Egyesület finanszírozza.

Zenés éjszakai fürdőzések, koncertek a programban

A fürdővárosba érkező vendégeket még advent előtt is különlegességekkel várják. A múlt héten megkezdődött zenés éjszakai fürdőzések szezonja a fürdőben, novemberben pedig az Ismerős Arcok zenekar koncertezik a Művelődési Házban. Az együttes két év után látogat ismét Harkányba. A rajongók a megszokott emelkedett atmoszférájú bulira készülhetnek. Az est folyamán az együttes a legkedveltebb dalaiból összeállított műsorral készül, amelyben már helyet kapnak a jubileumi koncertturné dalai is. Az együttes legutóbb 2016-ban járt Harkányban, amikor a Szabadegyetem vendégei voltak. Ezúttal november 16-án, fél nyolctól várják majd a közönséget.