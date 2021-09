Kordonok között, saját maguknak parádéznak a belvárosban

Szombaton délután Pécs belvárosában LMBTQ-felvonulást tartanak, a városban ellentüntetésre is sor kerül. Ott vagyunk a legfontosabb helyszíneken, nyomon követjük az eseményeket. Cikkünk folyamatosan frissül!

Körülbelül száz-százötven felvonuló gyűlt össze a Kossuth téren ottjártunkkor (14:45), az első vidéki Pride indulása előtt néhány órával.

A területet a felvonulókéhoz hasonló létszámban biztosítják rendőrök, a tér minden sarkán egyenruhásokat látni. A tömeg egyelőre nem túl aktív, kisebb csoportok jönnek-mennek, a Kossuth tér északnyugati részén gyűlt össze a legnagyobb kompánia, amelyben leginkább külföldi, többnyire spanyol szavakat hallottunk.

Érdekesség, hogy a felvonulás rajtköveként kijelölt Kossuth tér felé az irgalmasok utcáján először egy rendőrségi sorfalnál kellett igazolnunk magunkat, mint sajtósokat, majd a szervezők kordonjánál ezt újra meg kellett tennünk.

A szervezők egyébként a sajtónak kétféle belépőkártyát osztogatnak. Az egyiken a „Média”, a másikon a „Független Média” felirat szerepel. Hogy melyiket, kiknek adják, azt nem tudni, mindenesetre mi a „Független” változatot érdemeltük ki.

Három óra után a résztvevők száma, körülbelül megduplázódott. Szivárványos esernyőket, zászlókat lobogtatnak az emberek, ezeket van, aki osztogatja, van, aki árulja.

Mindeközben a Barbakánnál is gyülekeznek az ellentüntetésre érkezők. Tucatnyi rendőrautó, harminc-negyven rendőr, nagyjából száz-százötven lehet a résztvevők száma délután három órakor. Magyar rockzene szól a helyszínen.

A tüntetők nincsenek – a Kossuth téren tapasztaltakkal szemben – hermetikusan elzárva, a járókelők pedig le is vonták az első benyomásokat: ide bejöhet bárki, nincsenek körbekordonozva.

Lapunk információ szerint szombatra virradó éjjel több pécsi templom, feszület mellett is – minden bizonnyal provokatív célzattal – szivárványos zászlókat helyeztek el ismeretlenek.

Ezeket reggelre – szintén ismeretlenek – eltávolították.

Pécs a messziről érkező látogatók előtt is zárva van. Egy idős házaspár fiúkkal jöttek el kirándulni és szemügyre venni a város látványosságait, amelyek között egyértelműen a belváros is rangos helyen szerepel. Azonban mindenhol kordonok és rendőri erők állják el az utat. A házaspár szomorúan adta tudtunkra, hogy ritka pillanatok egyike, mikor gyermekükkel lehetnek, de sajnos ez a közös program is kudarcba fulladt. A család a fővárosból utazott le Pécsre, de úgy tűnik az LMBTQ-felvonulás miatt „üres kézzel” távozhatnak városunkból. A pár azt is elmondta, úgy hitték talán mégsem lesz megtartva a mai Pécs Pride, mint ahogyan sokan mások is ebben bíztak.

15:55 – Frissítés

Fél négy körül a Momentum politikusai, Cseh Katalin és Nemes Balázs is megérkeztek.

Nézd meg, Cseh Katalin mit kiabált a felvonulás megindulása előtt:

A felvonulni szándékozók számát immár félezerre becsüljük.

Értesülésünk szerint a menet útvonala módosult, ugyanis az egyik utcában csőtörés van, ezért a Kisfaludy utcán keresztül halad majd a menet a Király utca felé.