Korhű bútorokkal is gazdagodott az új családi emlékszoba

Átadták a Jánosi Engel család felújított emlékszobáját a Helytörténeti Gyűjteményben a közelmúltban – kétmillió forintos támogatást nyert a József Attila Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény idén a Kubinyi Ágoston Program keretében erre a fejlesztésre.

A komlói szénbányászat szellemi öröksége címet viselő megújult kiállítás ad helyet többek között a mindenkori komlói bányaigazgatók intarziákkal és faragásokkal gazdagon díszített míves irodabútorzatának. Ez a bútoregyüttes a források szerint még a pécsi Engel-művekben készült a századforduló táján. Emellett a megújult teremben látható még egy, az 1950-es évekből származó hivatalnoki irodabútor-együttes, valamint a Jánosi Engel család által a múzeumnak ajándékozott képek, dokumentumok, könyvek, illetve a bányaalapító, Jánosi Engel Adolf családfája is.

A kiállító terem felújítását és berendezését ezúttal is komlói vállalkozók és cégek végezték, a korhű hangulat megteremtéséhez komlói magánemberek is hozzájárultak: Takács Péter festőművész a kiállítás számára ajándékként festette meg a 120 évvel ezelőtt mélyített Anna-aknát, Czukor László és Czukorné Panta Mária pedig díjnyertes vadásztrófeákkal gazdagították a tárlatot.

A megújult teremben olyan Komlót ábrázoló festmények is helyet kaptak, amelyeket eddig nem volt lehetőség bemutatni a látogatóknak. Mindemellett Kucs Béla: A bányász című szobra is méltó helyre került a teremben.

Az emlékszoba kialakítása az intézmény infrastrukturális, Kubinyi-programból megvalósult fejlesztésének a harmadik lépcsőfoka volt – 2016-ban kialakították a bányászati kiállítótermet, ezt követte a Mecseki Jurassic Park létrehozása, a Komlosaurus carbonis reflektorfénybe állítása, melyet a Bányavirágok színes ásványvilága című kiállítása követett. Jövőre pedig a száz évvel ezelőtti tantermek hangulatát felidéző „régi idők iskoláját” alakítanak ki az intézményben.

Akadálymentesítik az épületet

Idén a komlói intézményben a gyermekkönyvtár is megújult a mintegy 32 millió forintos pályázati támogatásnak köszönhetően, további fejlesztésként pedig egy új, akadálymentesített regionális kulturális központot hoznak létre kiállítótermekkel, vizuális előadásokkal a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával, a vidéki ipari és kulturális örökség revitalizációját célzó uniós projekt részeként az épületben. Az öt ország részvételével zajló, Interreg pályázati forrásból megvalósuló beruházás során a könyvtár és muzeális gyűjtemény előtti lépcsők, a vonatkozó törvény előírásainak megfelelően egy új emelőszerkezettel egészülnek ki, ezáltal biztosítva az akadálymentes közlekedést. Emellett az épület minden szintjén új, akadálymentes mellékhelyiségek kialakítására is sor kerül. Egy kiállítási csarnok építése is része a terveknek, valamint fotókiállítás, kézműves és filmes rendezvények lebonyolításához alkalmas tér kialakítására is biztosított lesz a forrás.