Korszerű konyhában főzhetnek a faluban

Több mint 1,2 millió forint értékben fejleszthetik a helyi főzőkonyha infrastruktúráját Geresdlakon, ami naponta 300 főt lát el meleg étellel.

Sikeresen pályázott az önkormányzat a helyi főzőkonyha fejlesztésére. Az első ütemben a raktárbázist újították fel, most pedig az infrastruktúrát fejlesztik és eszközbeszerzést is végrehajthatnak több mint 1,2 millió forint értékben. A konyha háromszáz fő részére főz naponta: ellátja a helyi iskolát és óvodát, szociális étkeztetésben is kiveszi részét, ételt szállítanak a máriakéméndi óvodába és még hat másik faluba is.

– Európai színvonalú, modern főzőkonyhánk lesz – mondta el lapunknak Habjánecz Tibor polgármester. – A tervek szerint a beruházásnak ősszel állunk neki, mikor a iskolában szünet lesz. A közösségi ház és a geresdi kultúrház teljes energetikai korszerűsítése is megvalósulhat ősszel, hiszen erre a célra 55 millió forintot nyert a településünk. Megtörténik az épületek teljes szigetelése. Kazáncserére, ablakcserére is sor kerül, továbbá napelemes minierőművet szerelnek fel.