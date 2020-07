Korszerű szaktantermekkel is bővül az iskola

Az udvar is megújulhat és a tornacsarnok akusztikáján is javítanak majd a beruházás során.

Közel 800 négyzetméterrel bővülhet a Gagarin Általános Iskola – a fejlesztésre korábban mintegy 400 millió forint pályázati támogatást nyertek, ami közel 100 millió forintos kormányzati támogatással egészült most ki, így lehetővé vált, hogy régi tervét megvalósítsa az intézmény.

A Klebelsberg Központ fenntartásában működő iskola egy kétszintes épületrésszel gazdagodik a közeljövőben. A fenntartó által elkülönített összeg kevesebb volt, mint a beruházásra érkező ajánlatok, ezért állami forrásból egészítette ki azt a kormány.

A fejlesztés egyik célja, hogy az intézmény biztosítani tudja a művészetoktatáshoz kapcsolódó nagyobb létszámú próbák, bemutatók, koncertek megtartásának feltételeit. Ennek megfelelően az épület alsó szintjén egy többcélú művészeti nagytermet hoznak létre, a szükséges öltöző- és tárolóterekkel kiegészítve. Emellett kialakítják azokat a hiányzó tantermeket, amelyek a napi általános oktatási feladatok elvégzéséhez nélkülözhetetlenek – az emeleten szak- és fejlesztőterem, egy tankonyha és egy szertár kap majd helyet, továbbá egy, a régi szárny­ban található szaktermet is felújít a kivitelező.

A beruházás részeként a tervek szerint az iskolaudvar is megújul, és a tornacsarnokon is elvégeznek kisebb átalakításokat. Régi probléma például, hogy a terem akusztikája nem teszi lehetővé a farsangok, előadások szervezését. A felújítás során ezt is orvosolni fogják a szakemberek. A projekt részét képezi még az eszközbeszerzés – iskolakezdésre informatikai- és fejlesztő eszközökkel, valamint bútorokkal gazdagodik az intézmény.