Korszerűbb hivatalban dolgozhatnak

Befejeződtek a Közös Önkormányzati Hivatal épületét érintő korszerűsítések.

A projekt több mint 77 millió forintos uniós támogatásból valósult meg. A beruházás keretében új nyílászárókat építettek be, elkészült a födém szigetelése, a fűtés korszerűsítése is megtörtént. Továbbá a fejlesztés részeként egy 25 kW-os napelemes rendszert is kiépítettek a szakemberek, ami az intézmény energiaellátásáért lesz felelős. A Széchenyi 2020 programban megvalósuló projektnek köszönhetően az épület fűtése és elektromosáram-ellátása is sokkal gazdaságosabban lesz megoldható a jövőben, illetve a dolgozók munkakörülményei is javulnak.

