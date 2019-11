Korszerűsítés helyett inkább csak vitáznak a fűtésről a lakók

A fűtési rendszerek nagyobb szabású korszerűsítésére a vártnál kevesebb társasház adott be pályázatot Baranyában – jóllehet a beruházás költségeinek akár 60 százaléka is elnyerhető támogatásként, a fűtés díja pedig harmadával csökkenthető lenne a fejlesztés eredményeként.

Felesleges a fűtés ebben az enyhe időben – adott hangot véleményének a Postabontás rovatban több, társasházban élő olvasónk is az elmúlt napokban. Ugyanakkor sokan vannak, akik épp az ellenkezőjét gondolják. – A lakások fűtéskorszerűsítését nem azért végezték el, hogy a PÉTÁV néhány ember miatt ki-be kapcsolgassa a fűtést. Arról nem is beszélve, hogy nem szívesen kucorognék egy hősugárzó mellett esténként – írta SMS-ében egy olvasónk.

– Ezek a viták elkerülhetők lennének a fűtési rendszerek teljes korszerűsítésével, amelyre a nemrég meghirdetett Otthon Melege Program kínál a társasházaknak lehetőséget – hangsúlyozta az olvasói véleményekre reagálva Nagy Emil, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Szövetségének (LAKTÁSZ) baranyai elnöke. – Sajnos azonban az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy a vártnál lényegesen kevesebben pályáznak a megyében a nagyobb beruházásokra – azaz a korszerűtlen, egycsöves rendszerről történő átalakításra, illetve a radiátorcserére. Jóllehet, a kivitelezési költségek akár 50 százalékára is kapható állami támogatás – lakásonként maximum 350 ezer forint –, plusz tíz százalékot kaphat az épület, ha tagja a LAKTÁSZ-nak. Pécsett is több helyen – főként Kertvárosban – találhatók ilyen egycsöves rendszerű épületek. Ezekre jellemző, hogy a legfelső szinten lakók télen is a melegre panaszkodnak, míg az alsóbb lakásokban élők fáznak otthonaikban. Negyven százaléknyi önerő biztosításával lehetne most ezeket az épületeket korszerűsíteni.

Nagy Emil kiemelte, észszerű lenne a támogatási lehetőséget azért is kihasználni, mivel az egycsöves rendszer átalakításával és a radiátorok cseréjével 30 százalékos költségmegtakarítás érhető el.

Több épület tervezi az okosmérést

Az Otthon Melege Program kétmilliárdos keretösszegből a Dél-Dunántúlra mintegy 185 millió forint jut. A pályázat szeptember végén nyílt meg, benyújtani elektronikusan lehet, a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig. A végső határidő 2020. március 31. Támogatás kapható okosmérésre alkalmas fűtési költségmegosztó rendszer kialakítására, okosmérésre nem alkalmas költségmegosztók cseréjére, valamint adatgyűjtő rendszer felszerelésére. Ezen kívül támogatható egyebek mellett a radiátorok cseréje és a csőrendszer egycsöves rendszerről történő átalakítása. A LAKTÁSZ információi szerint Pécsett nagyjából tucatnyi épület nyújtotta be ezidáig támogatási kérelmét, elsősorban okosmérés kialakítására. A fejlesztéseket szakemberekkel kell megterveztetni, a kivitelezésre több helyről kell árajánlatot begyűjteni. A vissza nem térítendő támogatás mértéke az elszámolható költségek 10–50 százaléka lehet, lakásonként maximum 350 ezer forint.