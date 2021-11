Kötelező oltás: még sehol nem döntöttek, kivárnak

A megye városaiból érkező hírekből is kitűnik, hogy támad a koronavírus negyedik hulláma. Az önkormányzatok folyamatosan hozzák az aktuális intézkedéseket, ugyanakkor kötelező oltásról még sehol nem döntöttek a városi irányítású intézményekben.

Pécsen szinte naponta ad ki új információt a városháza arról, hogy milyen önkormányzati fennhatóságú intézményekben bukkant fel a koronavírus. A tegnapi tájékoztatás szerint a Kertvárosi Óvoda Németh László Utcai Tagóvodájának egyik dolgozója kapta el a fertőzést. A lefolytatott kontaktkutatás eredményeként összesen kettő, oltással nem rendelkező munkatárs és 32 kisgyermek került hatósági járvány­ügyi megfigyelés alá.

A Kertvárosi Óvoda Anikó Utcai Tagóvodájában szintén az egyik dolgozó koronavírustesztjének eredménye lett pozitív vasárnap. A vele szoros kapcsolatba került, oltással nem rendelkező közvetlen munkatársa és összesen 14 kisgyermek került hatósági karanténba.

A Nyugati Városrészi Óvoda Istenkúti Tagóvodájában az egyik kisgyermekről bizonyosodott be a hétvégén, hogy elkapta a fertőzést. A lefolytatott vizsgálat eredményeként az érintett csoportban dolgozó két munkatárs, valamint további 17 kisgyermek került hatósági karanténba.

A Kisgyermek Szociális Intézmények Törpike Bölcsődéjében az egyik dolgozóról bizonyosodott be, hogy elkapta a koronavírus-fertőzést. A vele szoros kapcsolatba került egyik munkatársa és 13 kisgyermek került hatósági járvány­ügyi megfigyelés alá.

Az érintett csoportszobák fertőtlenítő nagytakarítása megtörtént, az intézmények a karanténnal nem érintett kisgyermekek számára továbbra is biztosítani tudják az ellátást.

Komló

A járványhelyzet alakulásának függvényében gyakorlatilag naponta egyeztetnek a hivatali és intézményi vezetőkkel Komlón. Mint Polics József polgármester elmondta, felmérték az átoltottságot az önkormányzati irányítású intézményekben. A legmagasabb, mintegy 90 százalékos az önkormányzati hivatalban. A legalacsonyabb, 50 százalék körüli néhány óvodai tagintézményben.

Polics József kiemelte, hogy tovább folytatják az egyeztetéseket, és a friss adatok és fejlemények ismeretében hoznak döntést november 15-ig a járvánnyal kapcsolatos önkormányzati előírásokról.

Mohács

A városban még nem döntöttek, élnek-e a kormány felhatalmazásával, s kötelezővé teszik-e a koronavírus elleni oltás beadatását a hivatal, az óvodák és a bölcsőde, valamint az önkormányzati cégeknél dolgozók esetében.

Pávkovics Gábor, Mohács polgármestere lapunk érdeklődésére kifejtette, egyelőre kivárnak, s figyelik, tesz-e újabb lépéseket a kormány az ügyben. Elmondta azt is, a polgármesteri hivatal munkatársainak átoltottsága magas, nyolcvan százalék feletti. A bölcsődében és az óvodákban dolgozók esetében ez az arány rosszabb, esetükben személyesen folytatott, helyi kampánnyal igyekeznek rábírni az érintetteket az oltás felvételére.

Kozármisleny

Biró Károly, Kozármisleny polgármestere a közösségi oldalon tette közzé, hogy a magyar kormány a polgármestereket hatalmazta fel, hogy döntsenek a felügyeletük alá tartozó munkavállalóknál a kötelező koronavírus elleni védőoltás elrendeléséről. Mint a polgármester közölte, a város cégeiben, intézményeiben és hivatalában rendkívül magas az átoltottság, több mint kilencvenszázalékos, így nem tartotta indokoltnak a kötelező oltás elrendelését. A helyi iskola közleményt adott ki, hogy a hétvégén hét tanár és 3 osztály kerül karanténba a koronavírus miatt, ezért úgy döntött az igazgatóság, hogy az iskolában kötelező lesz a szájmaszk használata, az iskolába csak a diákok és az iskolai dolgozók léphetnek be, illetve a fogadóórákat elhalasztják, és az online fogadóórákról később adnak tájékoztatást. A Művelődési Központ a helyi iskolával és az óvodával történt egyeztetés után úgy döntött, hogy a csütörtökre tervezett Márton-napi lampionos felvonulást elhalasztja.

Szigetvár

Vass Péter polgármester elmondta, az államilag kötelező rendelkezéseket és előírásokat maximálisan betartják. Az önkormányzati óvodákban és bölcsődékben, ha az ellátó személyzet, dadák megbetegednek, akkor lezárják az egész csoportot.

A kórházban látogatási tilalom van, de emellett minden ellátás, fekvő- és járóbeteg-ellátás és háziorvosi rendelés zavartalanul működik.

A Zrínyi Miklós Gimnáziumban a közösségi terekben (aula és folyosók) maszkhasználatot rendeltek el, valamint bevezették azt, hogy minden osztálynak egy, saját tanteremben zajlanak az órái. Eddig összesen három osztályban kellett karantént elrendelni, de a diákok nagy része már oltott. A Dr. Raksányi Árpád Integrált Szociális intézményben minden belépő látogatónak kötelező a maszk viselése, emellett rendszeres kéz- és cipőfertőtlenítés szükséges.

Harkány

A Kiss József Művelődési Házban kötelező a maszkhasználat, és felhívják a figyelmet a fokozott kézfertőtlenítésre, külső szervező által megrendezett programok esetén ugyanakkor a kormányzati intézkedések érvényesek. A harkányi és a siklósi polgármesteri hivatalban mind a dolgozóknak, mind pedig az ügyfeleknek előírták a maszkhasználatot.

Siklós

A testhőmérsékletet is mérik. A siklósi könyvtárban maszkhasználatot írtak elő, belépéskor pedig a látogatók testhőmérsékletét is mérik. A siklósi várban a látogatóknak nem kötelező a maszkhasználat, ugyanakkor azoknak a dolgozóknak, akik nincsenek beoltva, előírta a használatát a várkapitány. A Dózsa György utcai óvodában már egy hete maszkot kell hordani a dolgozóknak és lázat is mérnek minden reggel.

Villány

Egyelőre főként az egyéni felelősségre bízzák a járvány terjedésének megfékezését.

Sellye

A városban nincsenek magasan kiugró számok. A város már a járvány első szakaszában felkészült az esetleges karanténesetekre, így a Sellyei Járóbeteg Szakellátó Központ azóta is készen áll a betegek fogadására szükség esetén. A polgármester, Nagy Attila azt is elárulta, hogy a Hivatalban köteleztek mindenkit a maszkviselésre, de ennek használatát elrendelték az Ormánság Közösségi Házban, valamint a városi könyvtárban is. Nagy Attila úgy vélekedett, hogy szerencsére a lakosság nagy része felelősségteljesen viselkedik, így semmi nem indokolja azt, hogy ennél nagyobb szigorításokra is sor kerüljön.