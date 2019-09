Kővári: a zöld oktatási intézmények száma megháromszorozódott az elmúlt 7 évben

Korábban az már eldőlt, hogy Pécs ökovárossá, fenntartható várossá kíván fejlődni. Ehhez persze nem elég, ha az önkormányzat döntéseket hoz és lehetőségeket teremt, hanem a pécsieknek, és különösen a fiataloknak is aktívan csatlakozniuk kell – hangzott el Kővári János csütörtöki sajtótájékoztatóján, amelyet a Leőwey Klára Gimnázium előtt tartott az önkormányzat Zöld Biztosa.

– Ezért még 2012-ben, a LÉPJ oktatási és szemléletformáló programot is elfogadta a közgyűlés, amelynek a keretében az óvodákat és az iskolákat minden évben pályázatokon keresztül támogatja a város abban, hogy környezettudatos fejlesztéseket valósítsanak meg, pl. ökotudatos tantermeket, közösségi kerteket hozzanak létre – mondta Kővári János.

Idén 20 millió forint keretösszeget hirdetett meg az önkormányzat. Ebben az évben pedig először pályázott középfokú intézmény.

A Leőwey Klára Gimnázium egy kültéri tantermet fog létrehozni a támogatásból. Érdekesség, hogy a diákok maguk is részt vettek a pályázat megírásában, és a későbbi megvalósításban is közreműködnek majd. A gimnázium igazgatóhelyettese, Sárkányné Lengyel Mária elmondta, intézményüknek régi és állandó témája a környezetvédelem, nemrégiben a víz fontosságával kapcsolatos programokat indítottak, vállalásokat tettek az egyetem Virtuális Erőmű Programjában, valamint PET-palackmentesen működnek, és nemrégiben vehették át a Parlamentben az Energiatudatos Iskola címet is.

Az önkormányzat által finanszírozott LÉPJ program szakmai partnerei egyébként az Ökováros-Ökorégió Alapítvány és a Zöld Híd Alapítvány.

– Most pályáztak a legtöbben, ennek eredményeként megháromszorozódott az öko-oktatási intézmények száma, idén 29 óvoda és 19 iskola csatlakozott a zöld pályázathoz sikeresen. Ez reményt ad arra, hogy a következő generáció képes lesz Pécset valódi zöld várossá alakítani – tette hozzá Kővári János.