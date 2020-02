Kővári közmeghallgatást kezdeményez a pécsi homoszexuális felvonulásról

A jövő héten kezdődik a KDNP–ÖPE frakcióvezetője, Kővári János által kezdeményezett aláírásgyűjtés, amelynek célja, hogy közmeg­hallgatást tűzzenek ki a pécsi homoszexuális felvonulásról. Ehhez legkevesebb hatezer pécsi polgár támogatására van szükség, hétfőtől minden pécsi városrészben megtalálhatók lesznek az aláírásokat gyűjtő standok – írja a Pécsi Újság.hu.

Miután a szervezők nyilvánosságra hozták, hogy május 16-án tartják meg a pécsi belvárosban a homoszexuális felvonulást, Kővári János, a KDNP–ÖPE frakcióvezetője, a belváros képviselőjeként bejelentette, közmeghallgatás kitűzését kezdeményezi, mivel az esemény sérti a közerkölcsöt és a jó ízlést – olvasható a Pécsi Újság.hu cikkében.

– A pécsieknek joguk van tudni, hogyan viszonyul mindehhez a városvezetés, ezért van szükség közmeghallgatásra – jelentette ki akkor.

A képviselő érdeklődésünkre elmondta, hétfőn kezdik meg az aláírások gyűjtését.

– Minden városrészben megtalálhatók lesznek a standjaink, így többek között a Belvárosban a Széchenyi téren, az Árkádnál, a Konzumnál, a Mecsek Áruháznál. A vásárban szintén gyűjtjük majd az aláírásokat.

Kővári János kifejtette, az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata szerint legkevesebb hatezer aláírásra van szükség a közmeghallgatás kitűzéséhez, de ennél többet szeretnének összegyűjteni. Hozzátette, az íveket kizárólag pécsi polgárok írhatják alá.

– Félreértés ne essék, a szükséges aláírás-mennyiség összegyűjtése nem jelenti a homoszexuálisok felvonulásának megakadályozását, csak azt, hogy a balliberális városvezetés számára kötelező lesz a közmeghallgatás elrendelése, amelyen az ő álláspontjukat is megismerhetik a pécsiek, s persze a pécsi emberek is elmondhatják a véleményüket. Mindemellett a fórumon intézkedéseket is ki lehet kényszeríteni a városvezetés részéről.

A politikus megjegyezte, Péterffy Attila, Pécs polgármestere a közmeghallgatást maga is elrendelhetné, ilyen szándéka azonban eddig nem ismert, ezért van szükség arra, hogy aláírások gyűjtésével kényszerítsék azt ki.

Fontos tudnivaló ezzel kapcsolatban, hogy a homoszexuálisok felvonulása ellen korábban a világhálón indított tiltakozó petíció nem ezt a célt szolgálja. A közmeg­hallgatás kitűzését kizárólag csak a papíralapú íveken összegyűjtött aláírásokkal lehet elérni. (Ugyanakkor annak semmi akadálya sincs, hogy valaki mindkettőt aláírja.)

Az említett petíciót egyébként már összesen több mint kilencezren írták alá. Az ezt az aláírásgyűjtést barátaival közösen elindító Kovács István – aki annak idején magát pécsi édesapaként mutatta be – egyébként arról írt a petíció elindításakor, hogy a Di­verse Youth Network szervezésében, a Budapest Pride csapatának támogatásával emberi jogi köntösbe csomagolva próbálnak mások számára megbotránkoztató felvonulást tartani.

A petíció kapcsán Kovács István kiemelte, fel kell lépni az ellen, hogy „egy több ezer éves történelmi városban a gyermekek és családok szeme láttára provokatív, megbotránkoztató programot szervezhessenek”.

Az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban az olvasható a felületen, hogy az esemény nem szolgálja a jó szándékú melegek érdekeit, sőt alapvetően nekik árt a legtöbbet. A petíció kezdeményezői szerint politikai szándék miatt vonulnának utcára a homoszexuálisok.