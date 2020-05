Kővári: Pécs robog a csőd felé, lépni kell

Az intézményektől pénzeket vonnak el, de új befektetőket sem hoztak – mondta a nemzeti oldal politikusa.

– Az elmúlt hónapokban láthatóan lebénult a város vezetése – közölte Kővári János, a pécsi közgyűlésben helyet foglaló KDNP-ÖPE frakció vezetője. A politikus mindezt arra reagálva mondta, hogy a hétvégén kiderült súlyos, több ezer eurós elszámolási vitába keveredett még évekkel ezelőtt a Péterffy Attila balliberális polgármester által gründolt gazdaságfejlesztési főosztály kinevezett vezetője, Jankó Agnéta. A városháza tagadta, hogy tudtak volna a vezető múltjáról, a botrányt követően viszont bejelentették, hogy már korábban megegyeztek vele, hogy távozik a posztról – igaz, amíg ez megtörténik, még két hónapig marad a hivatalában.

Kővári azt is mondta, hogy egyetlen új befektetőt sem hoztak Pécsre, és mindössze az előző városvezetés által megkezdett fejlesztések zajlanak, holott a Péterffy-rezsim eddigi hét hónapos regnálása alatt a gazdaságfejlesztési osztálynak, vagy éppen Péterffyéknek lett volna lehetőségük érdemben tenni Pécsért. Mint mondta, a balliberálisok többsége által összeállított városi költségvetés két hónap alatt összeomlott, az intézmények ezért súlyos megszorításokat szenvednek el, ezzel utalva arra, hogy számos intézménytől – köztük bölcsődéktől, óvodáktól – vonnak el több száz millió forintot.

– Kínos ügyekbe keverednek, vagy távolítanak el a vezetőket, vagy éppen mondanak le – fogalmazott. A sajtóhírek szerint Péterffy kabinetfőnöke, az MSZP-s kapcsolattal is bíró Brambauer Zsolt is távozik, a ciklus elején pedig kiderült, hogy a gazdasági bizottság élére kiszemelt MSZP-s Nyőgéri Lajosnak három cégét is kényszertörléssel szüntették meg – bár Péterffy nem látta indokoltnak akkor a lemondását.

Kővári azt is kiemelte, hogy a polgármester által kötelezően elkészítendő gazdasági program sem ér sokat, hiszen miután azt fél év elteltével elkészítette, már szinte okafogyottá vált.

– Tetőzi a bajt, hogy a balliberális koalíció a pozíciókon marakodik, Péterffy polgármester pedig elszigetelődött, se a kormánnyal, sem a helyi autonómiákkal nem tud együttműködni. Pécs robog a csőd felé. Lépni kell most már, mert Pécs város működése veszélyben van – fogalmazott Kővári.