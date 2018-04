Közel száz diák versenyzett Pécsett

A K&H országos pénzügyi vetélkedőjén több mint 8000 magyar iskolást kalauzolt a pénz világába az idei tanévben.

Az első fordulós versenyfeladatokat a diákok 39 százaléka teljesítette hibátlanul, vagy egy-két hibaponttal jutott tovább a regionális középdöntőkbe. A márciustól áprilisig 8 különböző városban zajló fordulókon a diákoknak már komplexebb pénzügyi fogalmakkal is meg kell birkózniuk. A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedő pécsi középdöntőjének zsűri elnöke szerint a gyerekek kreativitása nemcsak a rajzolásban vagy a történetmesélésben mérhető, a pénzügyekben legalább olyan érdekes megoldásokkal rukkoltak elő.

Idén nyolcadik alkalommal hirdette meg a K&H Csoport a K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőt. A pénzintézet azzal a céllal hívta életre a programot, hogy az általános iskolások pénzügyi ismereteit bővítse, és készségszintű tudást adjon a kezükbe. A versenyre idén összesen 8113 diák, 2035 csapat nevezett mintegy 467 iskolából országszerte. Az online fordulók után a régiós középdöntőkön márciustól áprilisig országszerte 8 városban bizonyítják a gyerekek pénzügyi felkészültségüket.

A 2018. április 10-én zajló pécsi középdöntőbe Baranya, Somogy és Tolna megye 95 diákja jutott tovább a régióban nevezett 490 diák közül. Összesen 20, korosztályonként 5 csapat mérte össze tudását, végül egy-egy csapat jutott tovább a budapesti fináléba, ahol majd a másik 7 régió győzteseivel vetélkednek a legokosabb pénzügyes címért.

A középdöntősök teljesítményéről Szabóné Simon Marianna, a K&H fiókvezetője, a zsűri elnöke nyilatkozott: „A vetélkedő feladataival a mindennapok valós élethelyzeteiből vett példákra alapozva szeretnénk fejleszteni a diákok pénzügyi tudását, persze játékos módon, hogy ezáltal közelebb hozzuk őket a pénz világához, megmutassuk nekik azokat a mérlegelési technikákat, amelyekkel később felnőttként okos pénzügyi döntéseket hozhatnak. Ez nem csupán matek és rideg pénzügyi kalkulációkat jelent. Pont ellenkezőleg! A középdöntőn a diákok nem egyszer hoztak olyan kreatív megoldást vagy írtak ötletes történetet egyes pénzügyi szituációkra, amelyekre mi felnőttként nem is gondolnánk. Örömmel tapasztaltam, hogy a gyerekek ilyen nyitottak a pénzügyek iránt, a versenyszellemük és a nyerni akarásuk pedig átütő erővel hatott az egész teremben. Pedig még ’csak’ a középdöntőnél tartunk.”

A pécsi középdöntő eredményei a következőképpen alakultak:

az 1-2. osztályosok kategóriájában a Dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola Négy ezüst tallér nevet viselő csapata nyert

Négy ezüst tallér nevet viselő csapata nyert 3-4. osztályosok közül a Tamásiból érkezett Würtz Ádám Általános Iskola és AMI Spórolni jó! nevű csapata bizonyult a kategória legjobbjának

Spórolni jó! nevű csapata bizonyult a kategória legjobbjának 5-6. osztályosok kategóriájából a fonyódi Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Fonyódi Bankárok nevű csapata került ki győztesen

Fonyódi Bankárok nevű csapata került ki győztesen a legnagyobbaknál, a 7-8. osztályosok versenyében szintén a pécsi Sztárai Mihály Általános Iskola, Óvoda és AMI Make Happy Bank csapatának tanulói arattak győzelmet

„Idén harmadszor neveztünk a vetélkedőre, és újból sikerült bekerülnünk a döntőbe. A középdöntős mezőnyben most is a komlói csapat volt a legnagyobb ellenfelünk, elég szoros volt a mezőny. A feladatok terén talán a matematikai számítások szoktak nehezebben menni a gyerekeknek, de ez változó. A szituációs játékokat, a dramatizálást viszont kifejezetten szeretik. Ahogy én látom, ez a kedvencük. A fogalmak terén is képben voltak, mint például a webáruház vagy az online vásárlás, ami most a fő téma volt a középdöntőn. Alapvetően ennek a tudásnak a legnagyobb haszna számukra a későbbiekben lesz, amikor már saját maguknak kell gazdálkodniuk, takarékoskodniuk. – mesélt a középdöntő után Váradi Gyula, a fonyódi Palonai Magyar Bálint Általános Iskola ’Fonyódi Bankárok’ nevű csapatának felkészítő tanára. „A gyerekek között van, aki spórolósabb, és van, aki jobban szórja a pénzt. Én kifejezetten jónak tartom, ha hamar megtanulják, hogyan spóroljanak a pénzükkel, hogyan tudják beosztani, vásárolni. Mert ha nagyobb pénzük van, akkor nagyon hamar szeretnének túladni rajta. Ezzel szemben ha valamire gyűjtenek, akkor megtanulják, hogyan tudják összegyűjteni a megvásárlásához szükséges pénzösszeget.”

A K&H Vigyázz, kész, pénz! pénzügyi vetélkedőjén évről évre egyre több diák vesz részt. Az országos döntőt májusban Budapesten rendezik meg, ahol a győztes iskolások nyereményei között drón, okosóra, tablet, videójáték és VR szemüveg is lesz. Emellett a legjobban teljesítő csapatok félmillió forintnyi könyv- illetve sportszer utalvánnyal is gazdagíthatják iskolájukat.