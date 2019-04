Közelebb hozzák a cégeket a diákokhoz

A középiskolások sokszor nincsenek tisztában azzal, milyen lehetőségek állnak előttük a munkaerőpiacon. Egy speciális programmal szeretnének segíteni, hogy tudatosabban döntsenek a pályaválasztást illetően.

A munkaerőpiac nagyon gyorsan változik. Egy pedagógustól vagy egy szülőtől a mai világban már nem lehet elvárni, hogy pontos képpel rendelkezzen arról, mire kell egy diáknak felkészülnie ahhoz, hogy majd versenyképes munkát kapjon. Ebben szeretne segítséget nyújtani az Amerikai Kereskedelmi Kamara karrier­orientációs programjával.

– Azért hoztuk létre ezt a programot, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz a vállalatok és az oktatási intézmények – tájékoztatott Lippai-Nagy Irisz, a kamara ügyvezető igazgatója. – Ennek keretében az iskolákban vállalati önkéntesek tartanak előadásokat, amelyeken arról is beszélnek, hogy mi a feladatuk, és milyen munkalehetőségek vannak a vállalatoknál.

A program részleteit múlt héten szerdán mutatták be Pécsen. Ahogy Lippai-Nagy Irisz elmondta, azért választották a baranyai megyeszékhelyet, mert egyrészt így segítenék azt, hogy minél több befektető érkezzen a régióba. Továbbá azt is szeretnék elérni, hogy az itteni iskolák és diákok is képet kapjanak arról, milyen lehetőségeik vannak.

A kerekasztal-beszélgetésen Metzger Tibor, a Pécsi Szakképzési Centrum kancellárja azt emelte ki, hogy a pályaválasztók gyakran irreális elképzeléseket dédelgetnek a munkaerőpiaci célok és lehetőségek tekintetében. Ebből a szempontból sok a teendő, amiben a pályaorientációnak is nagyon fontos szerepe lesz a közeljövőben. Páva Zsolt polgármester pedig azért tartja jónak a kezdeményezést, mert a program segít kiválasztani a fiataloknak azt az irányt, amelyen elindulhatnak.