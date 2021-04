Közeledik a jubileum, tíz éve működik az Eurakvilo Alapítvány

Az idei évben ünnepli megalakulásának 10 éves jubileumát az Eurakvilo Gyermek­onkológiai és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány. A mérföldkövekről, s a jövőbeni tervekről dr. Ottóffy Gábort, az alapítvány kuratóriumi elnökét kérdeztük.

Ezt ne hagyja ki! Előválasztás: megindult a könyöklés a baloldalon

Közel tíz éve, 2011. május 10-én került pecsét az Eurakvilo Gyermekonkológiai és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány alapító okiratára. A pécsi székhelyű, de dél-dunántúli hatókörű szervezet küldetéseként az onkológiai beteg gyermekek kezelésének minőségbeli javítását, napjaik szebbé tételét, valamint a gyógykezelés befejeztével a hétköznapi életbe való visszatérésük megsegítését jelölték meg. Emellett azon gyerekek számára, akik sajnos nem tudnak meggyógyulni, otthoni gyermekhospice lehetőségét fogalmazták meg és indították el. Az elmúlt tíz év ebben a szellemiségben zajlott, számos eredménnyel.

Az alapítvány létrehozói többek között dr. Kajtár Béla patológus, dr. Ottóffy Gábor, a Gyermekgyógyászati Klinika Onkohematológiai Osztályának osztályvezetője, rajtuk kívül egy lelkigondozó, egy szakpszichológus valamint több érintett szülő és egy egykori beteg. Ők közösen hívták életre a pécsi gyermekonkológiát széles körűen támogató szervezetet.

Ottóffy Gábor lapunk kérdésére felelevenítette a jelentősebb eseményeket, mérföldköveket. Egyik első projektjük, a Gyermekgyógyászati Klinika udvarán egy játszótér létrehozása volt. A játékokat a gyógyuló illetve kontrollra érkező gyermekek számára alakították ki biztonságos környezetben.

– Minden évben megszervezzük támogatóinkkal karöltve az egyik balatoni kikötőben az Eurakvilo Regatta élményterápiás programot is, a gyógyuló és gyógyult daganatos, vagy leukémiás gyermekek és családtagjaik részére. Egy vitorlásversenyhez csatlakozunk ilyenkor, lehetőséget adva a kikapcsolódásra, különleges élményre és nem utolsósorban a találkozásra – fogalmazott a kuratórium elnöke.

Időről időre, jellemzően havonta egyszer különböző tematikus napokat is tartanak az osztályon belül, a gyerekek kórházi tartózkodását könnyebbé téve. Ebbe Farkas Éva, alapítványmenedzser, szakmai koordinátor avatott be minket. Mint mondta, az egyik legnépszerűbb eseményük a farsang, de tartanak például húsvétot, anyák napját, halloweent, palacsintanapot vagy popcornnapot is. E köré fűznek programokat, s készítenek dekorációt is a témában.

Az alapítvány az elmúlt években eljutott arra a szintre is, hogy egy fél állást biztosítson egy pszichológusnak (a másik felét az egyetem finanszírozza), aki a gyerekeket és a szülőket támogatja. Különböző műszerek vásárlását is támogatta az alapítvány az évek során, ezek közül a legjelentősebbek voltak az infúziós pumpák, az altatógép vagy a saját ultrahangkészülék beszerzése.

Elindítottak egy gyászcsoportot is, az elfogadhatatlan tragédia feldolgozását elősegítendő, ezt folytatni szeretnék a jövőben is. A legújabb projektjükben pedig a daganatos sejtekből történik új típusú molekuláris genetikai elemzés. Ennek előkészítését az alapítvány vállalta magára. Céljaik között szerepel egy újabb fej beszerzése az ultrahangkészülékhez, valamint annak elősegítése, hogy a nagyobb gyerekek mellett is bent tudjanak maradni a szülők éjszakára a kórházban.