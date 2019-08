Közeledik az iskola, fokozódik a stressz

Egy hét van már csak vissza a becsengetésig, a tanév idén szeptember 2-án, hétfőn indul. Az iskolakezdés a szülők és a gyerekek számára is egyaránt stresszes lehet.

Az egyre gyorsuló világban nem csak a felnőttek élhetnek át stresszt, az iskolás gyermekek körében is gyakran előfordul. Nem is csoda, a napi 6-7 tanóra, szakkörök, házi feladatok hatalmas terhet rónak a diákokra. Ez akár azt is eredményezheti, hogy az egyébként teljesen egészséges gyermek szorongást él át.

Az általános iskolák nagy részében jellemzően kevés a pszichológiai segítség, egy iskola­pszichológushoz több száz gyermek tartozik, így a szakemberek is leterheltek. A csoportos egészségfejlesztő foglalkozások sokszor már nem is férnek bele az idejükbe. A nagyobb diákok pedig kínosnak, „cikinek” érzik, hogy pszichológushoz forduljanak.

Egy olvasónk számolt be arról, hogy gyermeke most lesz ötödik osztályos, ám új iskolában kezdi a tanévet. A kisfiú attól tart, hogy nem fogadják be a közösségbe.

– A nyár folyamán elköltöztünk, a régi suli túl messze lenne a jelenlegi otthonunktól, így a fiunknak iskolát kellett váltania. Kristóf nagyon izgul, fél hogy nem tud beilleszkedni, tanulási nehézsége miatt kiközösítik majd – mondta el Anita, az édesanya.

A szakértők szerint a szülőknek célszerű figyelniük az iskolakezdési stressz jeleire és ha tapasztalják ezeket gyermekeiknél, segítsenek nekik a leküzdésben. A felnőttek leggyakrabban a gyerekek megváltozott viselkedéséből következtethetnek a lelki gondokra. Ugyanis a gyerekek általában nem szavakkal fejezik ki ha stresszesnek érzik magukat.

Árulkodó jel lehet az ingerlékenység, az alvászavar, az agresszív kitörések, a testi fájdalmak, vagy az evészavar. A gyermekpszichológusok szerint a stressz leküzdésére mozgás és a sport is nagy segítség lehet, de a szorongásra nincs konkrét gyógymód, ez minden gyermek esetében egyedi. Érdemes hát előre felkészíteni a lurkókat, hogy mi vár majd rájuk az iskolában, a szülő ugyanis azzal segíthet a legtöbbet, ha támogatja ebben a nehéz időszakban gyermekét, biztonságot nyújtó hátteret teremt neki.

Segítség lehet még, hogy a Lélekkel az Egészségért Alapítványnak köszönhetően a baranyai gyerekek és pedagógusok számára is elérhető a Sulinyugi elnevezésű iskolai stresszkezelő foglalkozás. Ennek keretében az egészségpszichológia legújabb módszereivel nyújtanak segítséget a stressz kezelésében és a kiégés megelőzésben. A programról a sulinyugi.hu oldalon lehet tájékozódni.