Közeleg a kánikula, medencét vásárolnánk

Sokan vennének medencét, jakuzzit.

A veszélyhelyzet elrendelése miatt a baranyai strandok is határozatlan ideig bezártak. Egyre melegebb van, a standszezon is hamarosan kezdődne, normál esetben ebben az időszakban tisztítanák a medencéket, s készülődnének az udvar, a külső vízfelületek megnyitására. Nehéz dolguk van a strandok vezetőségének, a vírushelyzet miatt egyelőre nem tudják, hogy kinyithatnak-e egyáltalán idén, és ha igen, akkor milyen biztonsági óvintézkedések betartásával.

A jelenlegi helyzetben, a közelgő nyári hőségre való tekintettel sokan vennének medencét, jakuzzit. Ez jól látszik abból is, hogy több webáruház honlapjára fellépve találkozhatunk azzal, hogy a tömeges rendelések miatt a termékek feladása több munkanapot is igénybe vehet. Az eladók arra is felhívják a figyelmet, hogy a medencék sok helyet foglalnak a futárok autójában, így van amikor fizikai korlátokba ütköznek a rendelés kapcsán. Éppen ezért a vásárlók türelmét kérik.

A medencevásárlás előtt jól át kell gondolnunk, hogy mik az igényeink, pontosan milyen termékre gondolunk. Határozzuk meg mennyi pénz áll a rendelkezésünkre, épített vagy földfelszínre állított medencét szeretnénk-e, és mekkora helyünk van a kertben. A felfújható, csővázas, és fémvázas, könnyen összeszerelhető medencék előnye többek között, hogy jóval kisebb befektetést igényelnek mint egy épített medence, továbbá szállíthatóak. Így ha mégsem vált be az a hely, ahova eredetileg felállítottuk könnyedén átrakhatjuk máshova. Télen sem foglalnak akkora helyet, csak le kell ereszteni, és elrakni őket.

A puha falú, kisebb családi medencék árai 20 ezer forint körül kezdődnek, ám egy 5,5 méteres, 120 centi mély, szűrővel, létrával, alátét- és takarófóliával ellátott típusért 130 ezer forintot is elkérhetnek. Legolcsóbban körülbelül 40 ezer forintért vehetünk csővázas medencét, a fémvázasok is ennyibe kerülnek. A maximum ár ennél a kategóriánál is a méret és tartozékok függvényében alakul.

A medencetulajdonosoknak gyakran fejtörést jelent a tisztán tartás, karbantartás. A legfőbb problémát az algásodás és a medencék alján lévő lerakódás okozza, ezek takarítása időigényes. A piacon számos algaölő szer, szűrő és vízforgató berendezés elérhető, egy kis utánajárással összeállíthatjuk a medencetípusunkhoz legmegfelelőbb kombinációt. A vegyszer lehet tabletta, granulátum vagy folyadék, feltöltéskor általában nagyobb adaggal kell belerakni, majd utána megadott időközönként kell adagolni kisebb mennyiséget.