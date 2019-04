Középiskolások szakmai gyakorlaton segítettek a Vöröskeresztnek

Modern oktatótermet alakított ki a Magyar Vöröskereszt Baranya megyei szervezete a pécsi Dobó István utcai székhelyének épületében – a létesítmény ünnepélyes átadását a közelmúltban tartották.

A csaknem 1,5 millió forintos beruházás a baranyai szervezet saját bevételeiből valósult meg – ebből finanszírozták az alapanyagokat, a kivitelezést pedig a pécsi Pollack Mihály Szakgimnázium, Szakközépiskola vállalta magára, melynek tanulói együttműködési megállapodás keretein belül végezték el a felújítást, mely egyben szakmai gyakorlatként is szolgált számukra.

Mint azt Udvaros Renáta, a Vöröskereszt baranyai szervezetének vezetője kiemelte, eddig is volt oktatóterem az épület tetőterében, ám annyira leromlott állapotban, hogy mindenképp indokolttá vált egy új kialakítása. A beruházás eredményeként három használaton kívüli iroda egybenyitásával sikerült létrehozni egy korszerű, minden szükséges technikai eszközzel, székekkel, asztalokkal ellátott oktatótermet. Így a megújult helyiségben már a kor elvárásainak megfelelő környezetben kapnak helyet az elsősegélynyújtó tanfolyamok, a bébi­szitter valamint a házi betegápoló képzések.

– Mindez jelentős előrelépés, hiszen a megyében komoly igény mutatkozik ezekre a tanfolyamokra – a képzéseket megfelelő körülmények között tudjuk lebonyolítani. Ezzel a fejlesztéssel lehetőség nyílt a profil bővítésére is: idegen nyelvű elsősegély tanfolyamokat is indítunk a jövőben – tette hozzá Udvaros Renáta.

Idegen nyelven

A Pécsett tanuló külföldi diákok részéről megfogalmazódott az igény, hogy míg a városban tanulnak, egyben jogosítványt is szereznének, amihez az elsősegély tanfolyamot is el kell végezniük. Viszont a nyelvünket nem beszélik. Erre reagálva angol és német nyelvű tanfolyamokat is indít a jövőben a Vöröskereszt baranyai szervezete, a külföldi hallgatók idegen nyelvű oktatása és vizsgáztatása egyaránt megoldott.