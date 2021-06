Közös élmények mélyítik tovább a nemzeti érzést a gyerekekben Orfűn

A hagyományokat folytatva idén is tanulhattak vitorlázni külhoni magyar gyerekek az orfűi tavon. A táborban csütörtök délután látogatást tett Kollár Lajos, a Kárpát-medencei Vitorlás Táborok kezdeményezője, Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, valamint Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke.

Épphogy véget ért a Mini Fishing on Orfű, a festői fekvésű települést újra fiatalok vették a birtokukba. A rekkenő hőségben stégről ugráló, pancsoló, vitorlázó gyerekek látványa fogadott minket az idei Kárpát-medencei Vitorlás Táborok programsorozat orfűi helyszínén csütörtökön. A Rákóczi Szövetség és a Tabu Sailing Team vitorlásegyesület közös szervezésében ebben az évben százötven külhoni fiatal sajátíthatja el a vitorlázás alapjait az anyaország több helyszínén, így Orfűn, Tihanyban és Nyékládházán. Mellette természetesen örök élményeket szerezhetnek.

Orfűn erdélyi gyerekekkel találkoztunk Máramarosszigetről, valamint Nagybányáról. Mint megtudtuk, legtöbbjük most szállt be először vitorláshajóba. A táborba kora délután ellátogatott Kollár Lajos, a Tabu Sailing Team elnöke, a Magyar Vitorlás szövetség egykori elnöke, a Kárpát-medencei Vitorlás Táborok kezdeményezője, Szili Katalin, miniszterelnöki megbízott, valamint Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke, hogy személyesen, közvetlenül is megismerkedjenek az anyaországba látogató gyerekekkel.

Kollár Lajos lapunknak nyilatkozva elmesélte: a külhoni gyermekeknek szervezett vitorlástábor ötlete 2019-ben, egy Tusványoson tartott előadása után született meg. Úgy érezte, jó lenne, ha nem csak mesélhetne a vitorlázás élményéről a helyi fiataloknak, hanem meg is tudná velük ismertetni annak gazdag élményvilágát a magyar tavakon. – Megkerestem a Rákóczi Szövetség elnökét, Csáky Csongort, aki azonnal partner volt ebben az ügyben – mondta. Hozzátette: Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere is rögtön az ötlet mellé állt, így az EMMI vállalta a program anyagi támogatását. Kollár Lajos elárulta: ugyan a vitorlázás tudományának elsajátításához egy élet is kevés – reffelni például nem fognak megtanulni a gyerekek ezalatt a pár nap alatt – de sokaknak elég egy vitorlástábor, hogy egyből beleszeressenek a sportágba, ami az első lépés afelé, hogy később versenyszerűen űzzék azt.

Szili Katalin a látogatás apropóján tartott sajtótájékoztatón úgy értékelte a Rákóczi Szövetség tevékenységét, melynek köszönhetően a diaszpóra és a Kárpát-medence magyar fiataljai érzékenyítés nélkül, saját élményeiket megélve tudják a nemzeti érzést elsajátítani. – Azért lehettek most itt, fiúk és lányok, mert annak idején, amikor hat-hét évesek voltatok, a szüleitek magyar iskolába írattak be titeket – mondta Csáky Csongor a fiatalok felé fordulva. Hangsúlyozta: a Rákóczi Szövetségnek nagyon fontos célja, hogy a szórványban élő magyar, vagy részben magyar gyermekeket a szüleik minél nagyobb számban magyar iskolába írassák.