Közös sétára, szüreti felvonulásra és néptánc gálára invitálnak

Számos program közül választhatunk ezen a hétvégén is Baranyában. Szinte minden nagyvárosban lesz egy koncert, vagy családi program. Most a kisebb települések kínálatából is válogattunk.

Szeptemberi vigadalmat tartanak Görcsönyben, szombaton délután 2 órától, ahol a kicsiket a rendezvény ideje alatt lufihajtogatás, körhinta, íjászat, óriáscsocsó és sok minden más várja. A fellépők között megtalálhatjuk a Misina néptánceggyüttest, Kocsis Tibort (2011-es X-Faktor győztes) és Stubendek Katalint is. Este fél kilenckor tűzijáték lesz, a báli hangulatot pedig az ADR zenekar biztosítja. Sétára invitálnak Pécsbányára szombaton délelőtt, amely 10 órakor indul a közösségi háztól (Gesztenyés utca 17.). A séta után daltanulásra és szüreti mesére hívnak mindenkit. Drávaszögi néptánc és népdal gálát rendeznek Drávaszabolcson, ami a kettőkor kezdődő menettánccal indul. A nap hátralevő részében különböző néptánccsoportok és együttesek mutatják be tánctudásukat. Fellépők érkeznek többek között Harkányból, Siklósról, Kisharsányból és Kaposvárról is. Minden érdeklődőt várnak az Ifjúsági Parkba. Kétnapos búcsút tartanak Oroszlón a hétvégén. Szombaton a szórakoztató programok mellett emléktábla koszorúzást és emlékmű avatást is tartanak délelőtt 11.30-tól, a szentmise után. Délután három órától retró autó bemutató lesz, este hatkor pedig fellép a komlói Feketeláng egyesület. Az este folyamán tábortüzet gyújtanak, amit a búcsú bál követ. Vasárnap különböző gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket, a kicsiknek tűzoltóautó bemutatót tartanak, és a helyszínen lesz a Komlói Állatvédő Egyesület is. Délután kispályás focibajnokságot rendeznek, és fellép a New Generation is. Szüreti felvonulást szerveznek Gerdén vasárnap, amely kettő órakor indul a Sportpályától. A felvonulás összesen nyolc állomáson áll meg, útközben pedig táncbemutatók, borozgatás, kalácskóstolás vár mindenkire.