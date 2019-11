Közösen terveznek új közösségi teret

Közösségi együttlétekre alkalmas hely kialakításához várják a településen élők ötleteit – a „Közösség–Tér–Település” program keretében indul hamarosan a tervezési folyamat, amelyben számítanak a szászváriak véleményére, meglátásaira.

Cél, hogy a helyi lakosok ötletei nyomán kibontakozó helyszínen egy építészetileg átgondolt és funkcióiban az itt élők igényeit szolgáló közösségi tér épüljön. Több lehetőség is kínálkozik: szóba jöhet közterület, vagy akár egy meglévő épület adott helyiségének innovatív újragondolása, átalakítása is megoldás lehet, a település társadalmi-gazdasági történetiségéhez, jelenéhez, valamint az épített és természeti környezetéhez is illeszkedően. A szakemberek mellett a Pécsi Tudományegyetem közösségszervező- és építész szakos hallgatói fél éven át segítik a közös gondolkodást.

A program 2019 októberében indult a település felmérésével, és 2020 július második felében zárul egy egyhetes építőtábor keretében. Decembertől májusig havi rendszerességgel szerveznek a településen élőknek találkozókat, ahol többek között műhelymunkák keretében felmérik a helyi közösségi szokásokat, igényeket, szükségleteket. A tervezőmunkában és a kivitelezésben egyaránt számítanak a helybeliek aktivitására, az itt élő szakemberek, mesterek részvételére is.

Az első találkozóra december 11-én 17 órakor kerül sor a Szent István Közösségi Házban, ahol részletesebben is megismerkedhetnek az érdeklődők az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott Közösség–Tér–Település programmal, és egyúttal megkezdődik majd a helyi tervezőfolyamat.