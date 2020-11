Közösségek adják át egymásnak a tudást

A Mesék a tegnapról, egy élhetőbb holnapért! elnevezésű akció átlépi a generációs és földrajzi határokat. A cél a hulladékcsökkentés, és az újrahasznosítás.

Lapunkban is beszámoltunk a közelmúltban a BT Regiment Kreatív Műhely és családi gazdaság által életre hívott Lélegző Liget településfejlesztési pályázatról, amelynek célja a közösségi terek szebbé varázsolása volt. A pályázatra sokan jelentkeztek, helyi közösségek, gyermekcsoportok és idősotthonok is. Amrein Tamásné Miskolczi Boglárka projektvezető és a pályázat résztvevői most közösen indultak a jelenleg zajló Európai Hulladékcsökkentési Hét programsorozatán, nem is akármilyen ötlettel.

Négy generáció vesz részt a projektben, idősotthonok lakói mesélnek online a fiataloknak arról a világról, amelyben ők voltak fiatalok. Ötleteket adnak a tudatosabb élethez, a hulladék csökkentéséhez, az újrahasznosításhoz vagy éppen a maradékmentes főzéshez.

A szülők, gyermekeik és a nevelési intézmények dolgozói közösen készülnek környezettudatos ajándékokkal, meglepetésekkel az időseknek. Beszélgetnek arról, mi a szemét és minek nem kell annak lennie. Gyakorolják az újrahasznosítás lehetőségeit, a tudatos bevásárlást. Tanulnak a bolti termékek otthon elkészíthető alternatíváiról, festenek és rajzolnak vagy kidobásra ítélt tárgyakból készítenek díszeket.

Az akció célja sokrétű: amellett, hogy felhívja a figyelmet a hulladékcsökkentés fontosságára, közösséget is épít egyben. A projektvezető elmondta, céljuk a szemléletformálás mellett az érzelmi támogatás is, hiszen a jelenlegi nehéz időszakban talán erre van az egyik legnagyobb szükség, főleg az idősebb korosztály számára. Az időseknek kiváltképp nehéz ezt megélniük, de ennek ellenére odúkat barkácsolnak, társast gyártanak, és videókon adják át a tudásukat a fiatalabbaknak.