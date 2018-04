Közösséget építettek az anyaság erejét használva

Biztonságot, elfogadást, megértést nyújt a töltekezni vágyó anyukáknak az Anyabárka, ahol tabuk nélkül beszélhetnek az őket érintő kérdésekről, érzésekről, mesélhetnek az életüket nyomasztó félelmekről, bizonytalanságokról, megfogalmazhatják az anyaság, a nőiség örömeit, szépségeit, és természetesen a nehézségeket és a buktatókat is.

– A mai világ teljesítmény-orientáltságát mindannyian érezzük, rengeteg elvárás, nyomás nehezedik ránk a mindennapokban, s az édesanyákra, különösen – mondta Till Judit, az Anyabárka egyik ötletadója és megvalósítója. – Többnyire családunk, gyermekeink igényeit, érdeklődését helyezzük előtérbe, saját szükségéleteink, kívánalmaink ritkán kapnak helyet. Pedig fontos, hogy időnként magunkra is gondoljunk, hogy legyenek olyan programok, melyek segítségével mi is töltekezhetünk, s kifejezetten csak rólunk szólnak.

Az Anyabárka célja, hogy teret adjon a mamáknak a találkozásra, beszélgetésre. Jelenleg három célcsoportban dolgoznak: kismamákkal, kisgyermekes vagy éppen az elvált anyukákkal.

– Amikor harmadik gyermekem megszületett, felébredt bennem a vágy, hogy közösséget szervezzek, ahol anyatársakkal találkozhatok, ahol kibeszélhetem a bennem felmerülő kérdéseket, megoszthatom anyaként az átélt tapasztalataimat – tette hozzá Till Judit. – Rengeteget kaptam ezektől az alkalmaktól, sokat tanultunk egymástól, csodálatos volt megtapasztalnom, mennyire jó, hogy van egy olyan hely, ahol kimondhatom, ami öröm, ami siker az anyaságomban, de nem kell szégyellnem bevallani a nehézségeket, a bizonytalanságokat, vagy éppen a kudarcaimat.

Ekkor még óvodapedagógusként dolgozott, de hamar ráébredt, hogy szívesen végezné munkáját hivatásszerűen, ami így is lett az Anyabárkában. A kezdeményezés pedig hamar kinőtte magát.

– Ha összejövünk és megosztjuk egymással a gondolatainkat az anyatársakkal, akkor ebből tudunk töltekezni, erőt meríteni és tapasztalatokat gyűjteni – hangsúlyozza Till Judit, aki Bizse Roberta pszichológussal közösen „kormányozza” jelenleg a bárkát. – Azt szeretném, ha ez egy igazi mozgalommá nőné ki magát később.

Ilyen sem volt még: anyák napján jön az első anyafesztivál

Nemcsak havonta szerveznek összejövetelt, hanem programokat is álmodtak: az Anyabárka május 6-án, Máriagyűdön tartja az első anyafesztivált. Az ingyenes programon a szülők Herner Dorka gyerekkönyvei alapján végezhetnek gyakorlatokat, a gyerekeknek bábelőadást szerveznek, de lesznek kézműves-foglalkozások is. A napot a Zengő együttes koncertje zárja majd. Till Judit hangsúlyozta: fontos, hogy ez egy tartalmas nap legyen anyák napján, ami végre tényleg rólunk szól.

Emellett az Anyabárka workshopokat is szervez. Az elsőt június 2-án tartják Az elég jó anya címmel, hiszen az anyák gyakran lehetetlen elvárásokat próbálnak teljesíteni, küzdenek azzal, hogy elég jól végzik-e a feladataikat.