Közösséget formál a természet nyugalma

A kéthetente megjelenő nyugdíjasoknak készült oldalunkon olyan portrésorozatot indítunk, mely arra mutat példát, amit a szakemberek az idősebb generációnak ajánlanak.

Ezt ne hagyja ki! Csak a megszorítást és a hitelt ismeri a baloldal

Vagyis, ha a több évtizedes munka után az ember olyan elfoglaltságot talál magának, ami nagyon eltér a korábbi tevékenységétől.

Dr. Németh Gézáné Anika húsz éve, az ezredfordulón lett nyugdíjas. A megyei kórház egykori ápolási igazgatója mintaértékűen kezdte pihenőéveit.

– Úgy indult, hogy az unokám leszoktatott a dohányzásról. Aztán megtanultam úszni, s miután egyszeriben rengeteg időm támadt, csatlakoztam egy nyugdíjas túracsoporthoz is, holott korábban falun éltem, mégsem jártam a természetet. Miután mindig szerettem tanulni, elvégeztem egy túravezetői tanfolyamot is, miközben rádöbbentem, mennyi titkot és ismeretet rejtenek a növények, a fák. Ez működött is tíz éven át, de ma már csak baráti társasággal járok kirándulni.

Kiderült az is, hogy túravezetőként bebarangolta a Mecseket és a Tenkest, alkalmanként 10-20 kilométeres utakon, gyerekekkel, idősebbekkel, nyílt túrákon. Azért még napjainkban is megteszi a maga heti 50 kilométerét, igaz, ebben benne vannak az esténkénti séták is Bagirával, a fekete labrador kutyájával, továbbá a városban is gyalog jár mindenfelé, ha dolga akad.

A négy-ötórás túra közösségformáló találkozó, teszi hozzá, mert a pihenők összehozzák a legkülönbözőbb embereket is.

S kapunk búcsúzóul egy nyugdíjas aranyigazságot is: „Élvezem, hogy végre kényelmesen élhetek. Azt csinálok, amit akarok, s magam osztom be hozzá az időmet!”