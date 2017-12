Közösséget formált, szórakoztatott a tánc

Sokan sokféleképpen értelmezik, élik meg a táncot. Van, aki kifejezetten mozgás céljából műveli, van, aki versengésre használja, megint más az önfeledt szórakozás egyik elemének tartja.

Akad, aki az önkifejezés módját látja benne, de olyanok is vannak – sőt valószínűleg ők vannak a legtöbben –, akik egyszerűen azért csinálják, mert jó.

Míg manapság már a gyakorlat szempontjából is hajlamosak vagyunk egy-egy jelentését előtérbe helyezni, a különbözőségét hangsúlyozni a táncnak, egy-egy fajtájának, nem hiábavaló felidézni azokat a pár évtizeddel ezelőtti időket, amikor a tánc szó szerint tömegeket mozgatott meg. Mikor a téli szalagavatók előtt népes csoportokban jártak a diákok a tánctanárokhoz – akiktől egyébként jó illemet is tanulhattak –, hogy képesek legyenek eltáncolni a palotást vagy a keringőt.

Amikor a különböző folklórműsorok, népzenei koncertek után elmaradhatatlanok voltak a határtalan jókedvet hozó táncházak. Bár ma is vannak követők, túlzás nélkül mondható, hogy abban az időben valóságos mozgalom volt a társastánc – sportként, szórakozásként vagy akár terápiás céllal –, tanulták, gyakorolták, mutatták be a lépéseket és az összeálló produkciókat a kicsiktől a nagyokon át az idősebb korosztály tagjai is.

Ebből az időből ad ízelítőt mostani múltidéző fotótárunk, amelynek felvételein sokan ismerhetnek magukra, vagy találhatnak ismerős arcokat, idézhetnek fel a látottak alapján kedves, kellemes élményeket. Vagy akár kaphatnak kedvet ahhoz, hogy ne csak eddig jussanak, hanem a lépéseket is felelevenítsék, esetleg újra keressék a lehetőséget a táncolásra.