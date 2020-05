Közösséget teremtenek a jó példákon keresztül Siklóson

A gyerekek valóban kedvet kaptak ahhoz, hogy a hagyományőrző programokon részt vegyenek.

A legfontosabb feladat, hogy a német nemzetiségi közösség újraszerveződjön, de azt is célul tűzték ki Siklóson, hogy a gyerekeket is minél jobban megismertessék a sváb hagyományokkal. Gertnerné Magyar Júlia, a Siklósi Német Nemzetiségi Önkormányzat ősszel megválasztott elnöke lendületes munkába fogott: képviselő társaival a több mint 50 családból álló helyi német nemzetiségi közösséget szeretné újjáéleszteni.

Mint elmondta, már az előző testület is tett lépéseket azért, hogy a gyerekek aktívan ápolhassák a hagyományokat, a helyi Batthyány Kázmér Általános Iskolával szorosan együttműködtek, ahol egyébként nemzetiségi oktatás folyik.

Ősztől a Siklósi Táncsics Mihály Gimnázium is csatlakozott ehhez az együttműködéshez, az intézmény vezetője Fischer Zsolt ugyanis támogatja a nemzetiségi programokat. Ősztől megkezdődött a közös munka, a sváb bált már közösen szervezték, emellett pedig túl vannak egy sikeres sváb táncház-sorozaton is.

– A Baranya Megyei Német Önkormányzatok Szövetségétől nyert pályázati támogatásból szerveztük meg a sváb táncházat. Nagyon népszerű volt, ugyanis nemcsak Siklósról, hanem Harkányból, Nagyharsányból, sőt még Borjádról is jöttek a résztvevők, sőt gimnazisták is megjelentek, amiből az látszik, hogy a gyerekek valóban kedvet kaptak ehhez, és az iskolán kívüli rendezvényeken is szívesen megjelennek – fogalmazott Gertnerné Magyar Júlia. A gimnáziumban egyébként a következő tanévtől emelt szintű német tagozat, jövőre pedig reményeik szerint nemzetiségi osztály is indulni fog. Az intézmény igazgatója mindemellett kezdeményezte egy olyan kulturális kerekasztal megalakulását is a nemzetiségi önkormányzatok, iskolák, egyesületek vezetőinek részvételével, amely elősegítené a nemzetiségi hagyományok megőrzését.

Decemberben egyébként programjaik megrendezésére két eredményes pályázatot is beadott a német nemzetiségi önkormányzat, ezeket azonban a járványhelyzet miatt visszamondták. Ennek ellenére önköltségen mindenképpen szeretnének egy gasztro- és kulturális napot tartani, a tervek szerint októberben.