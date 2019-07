Közösségi falunapot tartanak Alsómocsoládon

Falunapot rendez a település, Mocsolád Hazavár címmel. A rendezvény az Alsómocsolád község szervezésében jön létre július 6-án, szombaton.

Az eseményen kilenc órától többek között előadást tart dr. Andrásfalvy Bertalan, Széchenyi-díjas néprajzkutató a magyar vidékek értékéről, valamint Pap Dávid Zoltán is, a Csorba Győző Könyvtár osztályvezetője, aki az alsómocsoládi helytörténet kutatásainak eddigi eredményeiről számol be. Ezt követően arcfestés, csillámtetoválás, ugrálóvár és ládavasút is lesz a gyermekek szórakoztatására. Majd az ünnepélyes szoboravató után az érdeklődőket Ördöngös Jankó- Grimask bábszínháza, Tihanyi Vándorszínpad, planetárium, csónakázás, különféle koncertek, tombola és tűzijáték is várja majd.

A település vezetése szerint az ilyen rendezvényeknek központi szerepe van a közösségek, a családok és azokat alkotó emberek identitása és lelki egészsége szempontjából.