Közösségi oldalak: fontos a gyerekek felkészítése a veszélyekre

Kötelezhető-e egy gyerek a közösségi oldalakon való regisztrációra? Olvasónk elmondása alapján érte már kellemetlenség csemetéjét, amiért nem értesült a Facebook Messengeren közölt információról.

Ezt ne hagyja ki! Házmestertempó és rágógumivita – Karácsony régi szövetségesén keres fogást a DK

A szóban forgó intézmény biztosította lapunkat, hogy a hivatalos információközlés a KRÉTA-felületen történik, a közösségi oldal csak kiegészítő szerepet játszik. Elképzelhető, hogy az olvasónk által közölt eset egyszeri túlkapás volt, a jelenség azonban mindenképp figyelmet érdemel.

– A digitális távoktatás inkább csak legalizálta, mintsem előmozdította azt, hogy egyre korábban lesz a diákoknak közösségi profilja, hiszen a tanulók többsége már fent volt a közösségi platformokon a vírus előtt is – tájékoztatta lapunkat Fegyverneki Gergő, a debreceni Bűvösvölgy oktatója, népszerű pedagógiai kötetek szerzője. A hivatalos regisztrációhoz szükséges életkor 13 év, de a tapasztalat azt mutatja, a gyerekek átlagosan 11 évesen már regisztrálnak közösségi oldalakra – erősítette meg az NMHH.

Azt, hogy az iskolai munka fontos részévé vált a Facebook, a kényszer és a praktikum szülte – fogalmazott egy pécsi általános iskolai tanár. – A KRÉTA sokszor lefagy, a Google Tanterem használata sem oly kézenfekvő, mint a Facebook és Messenger. Sokan nem rendelkeznek fejlett eszközökkel, ezek a felületek viszont mindenhol megbízhatóan működnek. A jelenléti oktatás során is hasznosak. Ha beteg valaki, vagy segítségre van szüksége a házi feladatban, itt a legegyszerűbb és leggyorsabb a kommunikáció. Az azonban fontos, hogy nem tehetjük kötelezővé. Mi a digitális oktatás idején is egyszerre küldtük a tudnivalókat a KRÉTA felületén, a Google Tanteremben és e-mailen keresztül is, a Facebook mellett.

Egy kisebb létszámú vidéki iskola tanári kara a gyerekekkel a Google Csoportok segítségével, e-mailben kommunikál, a szülőkkel viszont ­Facebook-csoportban is. ­– Praktikus megoldás a Family Link alkalmazás. Ez korlátozza, hogy a gyermek milyen tartalmakat nézhet és mennyi ideig használhatja egy nap a digitális eszközeit – mesélte egy édesanya.