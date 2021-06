Közterület-karbantartó gépeket vásárolhattak

A járványhelyzetben sem álltak le a beruházásokkal, pályázatok benyújtásával Beremenden.

Ezt ne hagyja ki! Így tették tönkre a magyar családokat és a nyugdíjasokat Gyurcsányék

Több nagy volumenű projekt készült el, melyek egytől egyig a helyieket szolgálták. Csütörtökön délelőtt adták át a településen a Magyar Falu Program kapcsán nyert 15 millió forint értékű fűnyírótraktort, mely önjáró, négykerék-meghajtású, fülkés, klímás. A Magyar Falu Program pályázati támogatásával olyan gépek vásárlására kerülhet sor, amelyek alkalmasak a közterületek megfelelő kezelésére, igényes települési környezet kialakítására.

Theisz Ferenc polgármestertől megtudtuk, hogy a civil szervezeten keresztül pályáztak egy autóra, melyet közösen használnak. Valamint jelentős összeget nyertek egy kisbuszra is, melyet még az önkormányzat kipótolt, így meg tudták vásárolni a vadonatúj járművet. Dr. Hargitai János, a térség országgyűlési képviselője is részt vett az átadón, melynek kapcsán hangsúlyozta, hogy a községben is nagy igény mutatkozott a közterület-karbantartó gépekre.

– A település már most is rendelkezik minden alapvető infrastruktúrával, a jövőben a minőségen kell még javítani – fogalmazott. – A bölcsődétől az általános iskoláig korszerű intézményekkel rendelkezik. S az összes intézményük úgy van kalibrálva, hogy nem csak helyi, hanem térségi érdekeket is szolgálnak.

Hargitai János azzal zárta végül gondolatait, hogy Beremend egy térségközpont, nemcsak a saját polgárai számára nyújthat szolgáltatást, hanem a térség lakosai számára is. Önjáró, mértékadó település, a helyi gazdaság bevételei által a község a saját lábán áll.