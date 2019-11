Krizantémot, rózsát választunk szívesen halottak napjára

Nagy virágú krizantémokkal, árvácskákkal, vágott gerberákkal és tobozkoszorúkkal vannak tele a piacok és üzletek a mindenszentek előtti napokban. Az árusok szerint a legtöbb vásárló a fagytűrő növényeket keresi.

A szivárvány minden színében pompázó kicsi és nagyfejű krizantémok uralják a piacokat. A pécsi vásárcsarnokban tegnap két egész sort elfoglaltak a virágárusok, a külső részen pedig szinte nem is lehetett mást kapni csak mű és valódi növényeket. Míg a cserepes krizantém ára 500–700 forint között alakult, a nagyfejű virág szálanként 200–300 forint volt. Az árak az előző évivel szinte megegyezőek, ez köszönhető annak is, hogy a kellemes időjárás kedvezett a krizantém termesztésének.

A közkedvelt árvácskákból is lehetett venni egyenként 150 forintért, ezeket gyakran ültetik a temetőben a sírok mellé. A koszorúárusoknál is nagy volt a tumultus, a tobozból, mű- és élő virágból készült költeményekből is volt választék bőven. A koszorúkat mérettől függően 800 és 3500 forint közötti áron kínálják. Lapunk kérdésére az egyik eladó elmondta, a krizantém mellett a rózsát és a gerberát is szívesen választják az emberek a sírokra.

– A vásárlók tartanak egy kicsit a fagytól, attól, hogy az élő virágból készült koszorúk a hideg miatt elfagynak, és vesztenek a szépségükből – fogalmazott egy virágárus.

A legtöbben idén is az utolsó napokra hagyják a kegyelet virágainak beszerzését. Az eladók az előző évek tapasztalatai alapján nagyobb rohamra szerdán és csütörtökön készülnek, de mint mondták – olyan vevő is van bőven, aki elsején vagy másodikán vásárol.

A mécsesekből a piacokon nem volt nagy a kínálat, ezeket a megemlékezők inkább a nagyobb bevásárlóközpontokban veszik meg. A különböző díszes gyertyák és mécsesek ára is a mérettől függ, 100 és 700 forint között változik.