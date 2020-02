Különleges vetélkedő helyszíne volt a napokban a pécsi közgáz

Idén is megrendezték a Simonyi BEDC Vállalkozásfejlesztési Központ által szervezett Simonyi Hackathont. Az esemény célja, hogy a Pécsi Tudományegyetem hallgatói körében népszerűsítse a vállalkozói szemléletmódot, kreativitásra, innovatív megoldások kitalálására ösztönözze a résztvevőket.

A Hackathon a „hackelés” és a „marathon” szavak összevonásából született. A Simonyi Hackathon résztvevői különböző szakokról érkező hallgatók, akik eltérő szemléletmódokkal rendelkeznek, azonban közös bennük a problémamegoldásra való igény. A versenyen csapatokban dolgozva keresnek megoldást valamilyen aktuális problémára – idén a környezettudatosság és az egészség került a fókuszba.

A közel 130 jelentkezőből összesen 21 – egyenként 5-6 fős – csapat mérte össze tudását, azonban a kreativitás és a jó ötletek mellett a gyorsaságra is szükség volt, ugyanis mindössze 12 óra állt a diákok

rendelkezésére. Az eseményen külföldi hallgatók is szép számmal részt vettek, ami remekül mutatja, hogy a Pécsi Tudományegyetem képzései és lehetőségei, beleértve a Simonyi BEDC programjait is, egyre népszerűbbek a külföldi hallgatók körében, sőt, nemzetközileg is versenyképesek. A fiatalok munkáját közel 30 mentor és szakértő segítette. A vendégelőadók között szerepelt Kuczkó Anikó is, aki az INPUT program startup koordinátora Pécsett. Projektjük személyes tanácsadással segít a startupoknak eljutni az ötlettől a nemzetközi piacig. Tovább vendégelőadó volt még az Itt a Szezon startuptól Répássy Zsuzsanna, aki elmesélte a résztvevőknek, ők hogyan váltották valóra ötletüket.

A versenysorozat legjobbja a Hackathonon idén a külföldi hallgatókból álló Voyanteer csapat lett. Alapötletük egy olyan applikáció volt, amely az önkéntes munkalehetőségeket gyűjti össze a tenni akarók számára. A gárda méltán érdemelte ki az első helyezést. Második helyen a Fluminus, harmadik helyen pedig a Driveless csapata végzett. A legjobb prezentációért járó díjat Kékkői Zsófia nyerte el.